黃仁勳大禮包來了！將攜手三星打造AI生態系





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳時隔15年再度訪問韓國，本次除了出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，還與三星集團會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣餐敘，而他訪韓前曾預告「將發表能讓南韓感到高興的消息」，引發外界各種臆測，而根據韓媒《Business Korea》報導，這份大禮是輝達將向韓國政府及多家企業提供26萬顆最新一代AI晶片「Blackwell」GPU，以支援韓國AI產業發展。

《Business Korea》報導指出，輝達已與韓國多家企業簽署供應協議，其中三星電子、SK集團以及現代汽車各獲得5萬顆Blackwell GPU，Naver則是獲得6萬顆，韓國政府也將取得5萬顆。

報導提到，隨著全球大型科技公司積極擴充AI基礎設施，高效能GPU供應短缺問題愈發嚴重，世界各國政府都在爭取輝達晶片供應，以掌握AI產業的主導權，外界認為韓國此次透過與輝達合作，確保穩定晶片供應，對其在全球AI競爭中具有戰略意義。

報導引述業界觀點認為，此次合作將帶動三星電子與SK海力士雙贏，這兩家公司都是高頻寬記憶體（HBM）主要供應商，這類記憶體是AI晶片的關鍵零件。三星方面宣布，將在合作中提供包括第五代HBM3E、第六代HBM4、GDDR7與SOCAMM2等次世代記憶體與晶圓代工服務。

值得一提的是，三星在前日的財報會議中指出，明年生產的HBM已完成客戶洽談，外界推測其中包括HBM4。亦有分析指出，三星正式進入輝達HBM供應鏈之後，原先由SK海力士主導的HBM市場將出現新變化，半導體性能與技術競爭也將隨之加劇。

《Business Korea》分析認為，隨著輝達提供這批GPU，除了加速韓國企業的AI轉型腳步，同時也能應對中國製造業崛起的壓力，三星計畫利用這批GPU打造AI工廠，藉此推動「AI驅動企業」的藍圖，目標是在5年內讓AI應用覆蓋九成業務流程。

根據報導說法，現代汽車則將與輝達共同成立AI技術中心，利用Blackwell GPU開發未來移動解決方案，包括自動駕駛、AI智慧製造與機器人技術，早在今年1月，現代汽車已與輝達簽署行動創新戰略合作協議，涵蓋自駕與機器人領域，此外Naver也計劃利用輝達GPU擴大其AI資料中心與雲端業務，以強化其在AI領域的競爭力。

