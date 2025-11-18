黃仁勳天花板？輝達財報即將公布 小摩：「4大變數」引爆危機

財經中心／師瑞德報導

摩根大通預言輝達營收將超預期，Q4 指引上看640億美元。但報告警示，增長瓶頸不在需求，而在供應鏈產能極限！投資者必須關注四大變數：Blackwell產能速度、電力限制及LPDDR 內存成本通脹對毛利率的衝擊。訂單積壓已超明年產能，輝達的下一波增長將取決於能否克服這些難題！（圖／記者師瑞德攝影）

全球科技界目光再度聚焦於 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA），該公司即將於本週四（美東時間11月19日盤後）發布第三季度財報。摩根大通在最新研報中明確指出，輝達極有可能再次上演「業績超預期並上調指引」（Beat-and-Raise）的戲碼。

供不應求成主旋律 增長極限在產能

摩根大通在報告開篇即點出關鍵：當前決定輝達增長速度的並非市場需求是否健康，而是其龐大供應鏈的產能極限。報告強調，AI數據中心支出已進入多年增長週期的「初始階段」，AI算力的需求仍然「顯著超過供應」，包括超大規模雲服務商在內的主要客戶，在經歷了兩年多投資熱潮後，依然面臨嚴重的算力短缺困境。

在供不應求的主旋律下，該行預測輝達本季度的營收將超過市場普遍預期的約550億美元。同時，預計公司將引導第四季度營收達到630億至640億美元的區間，顯著高於市場一致預期的615億美元。報告直言，另一次穩健的「超預期並指引上調」已是「板上釘釘」，而超預期的幅度，將完全取決於其供應鏈在三個月內擴產的能力。

供應鏈成為唯一「剎車片」 訂單已超明年產能

報告詳細分析了供應鏈的執行情況，指出在過去幾個月中，輝達合作夥伴在 Blackwell/Blackwell Ultra 機架的出貨量方面表現強勁，預計三季度的出貨量實現了約50%的季度環比增長，達到了約10,000 個機架的規模，並預期Q4增長勢頭有望延續。

儘管如此，摩根大通堅信供應鏈產能仍將是限制輝達營收增長的關鍵因素，這一狀況將持續到2026年。不過，報告同時釋出極為樂觀的長期信號：根據輝達在GTC大會上披露的資訊，公司在2026日曆年的訂單積壓量已經超過了70,000個機架的水平，這意味著手頭訂單已超過明年全年的最大產能，為未來增長提供了極高的確定性。該行維持對輝達的「增持」（Overweight）評級，目標價為215美元。

超越數字：投資者關注的四大長期變量

摩根大通提醒，對於即將到來的業績電話會，股價反應將更多取決於管理層對未來長期變量的闡述，而非單純的數字。投資者應密切關注管理層如何回應四大核心關切：

首先，是Blackwell/Blackwell Ultra的產能爬坡軌跡，特別是進入2026年上半年的擴張速度。其次，投資者關切AI支出的可持續性，該行對此的結論是資金來源將保持充裕至2030年。第三，電力限制的影響已成現實瓶頸，全球數據中心電力容量供應受限，是未來五年的重大挑戰。最後，投資者擔憂零部件成本通脹對毛利率的影響，特別是LPDDR等內存和芯片原材料的價格上漲壓力。

針對投資人極為關注的毛利率問題，報告進行了細緻拆解。雖然HBM內存價格的上漲將被計入下一代產品定價，但摩根大通擔憂LPDDR內存價格的可變性可能帶來壓力。儘管如此，該行相信輝達仍有能力在2026財年末實現其設定的70%區間中段的毛利率目標，但進一步提升的空間將十分有限。

