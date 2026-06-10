黃仁勳女兒「團聚SK千金」吃炸雞！另一半護花 兩大AI公主私交曝光

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黃敏珊（右起）、崔允禎、尹度研同桌吃炸雞。（翻攝SK Telecom）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，與SK集團會長崔泰源頻繁會面，雙方家族成員的互動也成為韓媒關注焦點。黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）與崔泰源的女兒崔允禎，都跟著父親在韓式炸雞店聚會。兩位千金的另一半也出席，象徵兩大家族關係持續深化。

從矽谷吃到首爾！ 兩大豪門千金私下交情有多好？

根據《The Elec》《每日經濟》《Dailyian》《S Journal》報導，黃仁勳與崔泰源7日晚間在首爾江南區「Kkanbu Chicken」（깐부치킨）三星店聚餐。他去年訪韓期間，曾在同一間炸雞店與三星電子、現代汽車等企業高層舉行「炸雞啤酒會」，對他而言別具意義。

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黃敏珊（右起）、崔允禎、尹度研、崔泰源（右）舉杯同歡。（翻攝SK Telecom）

與以往偏向商務性質的聚會不同，這次雙方都特地帶上家人同行。黃仁勳除了帶著妻子Lori，34歲的女兒黃敏珊和未婚夫Nico Caprez也出席。崔泰源則帶著37歲的長女崔允禎和女婿尹度研參加。兩家人圍坐享用韓式炸雞、喝啤酒，氣氛輕鬆融洽。

黃敏珊（右起）、崔允禎，兩大千金有說有笑。（翻攝SK Telecom）

事實上，這不是黃敏珊與崔允禎第一次見面。今年2月，黃仁勳與崔泰源曾在美國矽谷一家韓式炸雞店聚會，當時雙方女兒就曾同席交流。這次黃仁勳訪韓期間再度相聚，被韓媒形容是「從矽谷延續到首爾的友誼」。

黃敏珊（右三）及未婚夫Nico Caprez（右二）、崔允禎夫妻（中）、崔泰源（左三）等人同桌吃炸雞。（翻攝SK Telecom）

據悉，崔允禎在黃仁勳離開後，與丈夫仍留在現場，和黃敏珊及她的未婚夫繼續聊天約1小時。4人一邊享用韓國人俗稱的「炸雞配啤酒」，一邊輕鬆交流，看起來頗有交情。

不只是吃炸雞！ 輝達與SK家族密會背後藏什麼AI野心？

韓媒分析，這場聚會之所以受到高度關注，除了因為雙方父親在AI產業的重要地位外，也與兩位企業第二代在各自集團內擔任關鍵職務有關。黃敏珊目前在輝達負責Omniverse、機器人及全球產品行銷相關業務，此次也協助安排父親在韓國的行程。

崔允禎則擔任SK生物製藥策略本部長，負責新藥研發、全球投資與合作事務，近年逐漸成為SK集團的重要接班梯隊成員。

黃敏珊（左起）及Nico Caprez，黃仁勳（左五）與崔泰源（右四）等人合影留念。（翻攝SK Telecom Newsroom）

業界認為，隨著AI技術加速導入醫療、生技與機器人產業，兩人所代表的領域具備高度互補性。輝達近年積極擴大AI生態系版圖，SK集團則持續布局生技與新藥研發，未來雙方在AI醫療、生技研發及智慧機器人等領域的合作可能性，也引發市場關注。

黃仁勳與崔泰源近年因高頻寬記憶體（HBM）合作建立緊密關係。SK海力士（SK hynix）是輝達AI晶片的重要供應商，雙方是全球AI產業鏈中的關鍵夥伴。韓國財經界認為，如今兩大家族下一代持續深化交流，顯示這段合作關係已從企業層面延伸至家族層面。

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