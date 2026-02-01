黃仁勳媒體公關學！ 兆元宴邀合照 約明年與記者餐敘

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳來到台灣，除了參加尾牙、和科技大老們敘舊之外，這一次跟媒體也有更多互動， 黃仁勳 除了贈送等候多時的媒體朋友包括飲料、三明治、以及香腸油飯，面對鏡頭更是有問必答。最令人驚喜的，莫過於在和科技大老們的「兆元宴」之後，黃仁勳突然邀請平時採訪的媒體記者，一同合影留念，讓大家看見AI教父暖心又親切的一面。

輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「你看，現在你們知道，待在這一邊是什麼感覺了吧，(是啊)。」站在兩側和AI教父黃仁勳合照的，不是台廠供應鏈的大老們，而是台灣的媒體記者，今(1)日黃仁勳再現兆元宴，不但首度邀請媒體朋友，拍下大合照，更和記者立下約定。

輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「明年，我們應該要在這裡舉辦一個宴會，該怎麼進行呢，你們怎麼想，就只有台灣記者，(當然好)，好，我們就這麼辦吧。」打算在明年舉辦媒體版餐敘，這一次黃仁勳來台，和媒體互動相當多，輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「我們有非常多的員工，還有工程師要招募，(那你覺得適合加入的人才，應該具備什麼樣的特質)，像你一樣。」

就連徵才標準都沒放過，黃仁勳讓台灣人印象深刻，就在於他每每出現都與人零距離，這次來台也不例外，像是一下機場，就拎著手提袋，親自發送乳酸飲料和三明治，或是兆元宴用餐到一半，走出席間帶著香腸油飯以及飲料慰勞記者，黃仁勳固樁供應鏈的同時，親和又暖心，也讓他總是成為鎂光燈下的焦點。

