黃仁勳學霸式搭訕！ 17歲靠「看作業」追到老婆

輝達執行長黃仁勳日前訪韓，參與節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，與劉在錫深度對談。黃仁勳侃侃而談人生經歷、創業低潮，還分享了與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER創辦人兼董事長李海珍一起吃烤肉的有趣體驗。值得一提的是，雖說黃仁勳在答題環節回答出正確答案，獲得100萬韓元（約台幣2萬1千元），但他並沒有收下這筆獎金，而是自掏腰包捐款100萬幫助弱勢。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》劉在錫（左）主動和黃仁勳自拍（圖／愛奇藝國際版提供）

妻子提前準備好現金 黃仁勳捐款200萬助兒童

在進行節目固定最後猜題拿獎金環節時，黃仁勳聽聞答對可以獲得100萬韓元，先是面露驚訝，隨即加碼表示，若自己答錯，則會自掏腰包捐款100萬。有趣的是，坐在場外陪同錄影的黃仁勳妻子Lori，一聽到此番言論，立刻將手伸進包包，取出錢包檢查是否有帶夠100萬現金，並拿出紅包袋、提前準備好100萬。

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節目的考題「請將輝達股價由高到低的順序排列」，身為執行長的黃仁勳輕而易舉答對，不過他並沒有收下這100萬的獎金，而是將妻子提前準備好的100萬，連同獲得的獎金，全數捐給兒童公益相關單位，共計200萬韓幣，展現其重視教育與回饋社會的企業家精神。

黃仁勳捐款200萬。（圖／愛奇藝國際版提供）

17歲靠「看作業」追到老婆

黃仁勳此次行程，妻子和女兒陪同錄影。黃仁勳也分享17歲時與妻子相遇的場景，當時他年僅17歲，是班上年紀最小的學生，250名同學中，僅有3名女同學，面對「激烈競爭」，他發揮自己的超能力，也就是成績優異，拿出自認最厲害的搭訕招數「妳想看看我的作業嗎？」並提出週末一同讀書的邀約，保證只要跟著他一起讀書，這學期全都拿A。

不僅能讀書，還能約會，黃仁勳這招可說一箭雙鵰，最終順利抱得美人歸。而他笑說自從遇到妻子後，便不再購物，身上穿的招牌皮衣、所以服裝，全是妻子幫他買的。

黃仁勳首次參與綜藝節目錄製。（圖／愛奇藝國際版提供）

9歲掃廁所、當洗碗工 曾離破產只剩30天

黃仁勳自幼移民到美國，9歲就開始掃廁所打工，再到餐廳當洗碗工，即使當時環境艱苦，他依舊堅持全力以赴。1993年，在曾經打工洗碗的餐廳裡創立輝達時，公司曾遭遇最艱難的危機，甚至一度「距離破產只剩30天」，黃仁勳坦言當時最害怕的不是失敗，而是辜負相信公司的夥伴與員工，熬過這段低潮，也建立起獨特的經營哲學：「逆境會讓人發揮最好的表現。」、「不一定非得受苦才能成功，但如果你能承受苦難而不被擊倒，未來終將成功。」

黃仁勳一度面臨破產危機。（圖／愛奇藝國際版提供）

感謝韓國電競玩家 沒有他們沒有NVIDIA

日前韓國網友曾透露自己的父親曾在龍山電子商街，和黃仁勳會長一起吃過飯而被質疑真實性，黃仁勳大笑表示這是真的，自己早在1990年代就曾親自到韓國龍山電子商街發名片跑業務。他透露，輝達其實是與韓國網路、遊戲與電競產業一起成長的，尤其《英雄聯盟》傳奇選手Faker等電競明星，以及無數韓國玩家對遊戲的熱情，都是推動NVIDIA技術走向全球的重要力量。黃仁勳感性表示：「如果沒有韓國玩家，就不會有今天的NVIDIA。」

黃仁勳收到來自製作組的小禮物非常開心。（圖／愛奇藝國際版提供）

黃仁勳沒有個人辦公室 與員工共用會議桌

特別的是，黃仁勳在節目中，意外透露自己並沒有戴手錶的習慣，直言「因為我不在意時間」，讓劉在錫聽得啞口無言，默默將手上的手錶摘下塞進衣服口袋。不過黃仁勳隨後補充，解釋「此時此刻就是最重要的時間」，每分每秒都很珍貴。

節目尾聲，製作單位送上刻有「會長 Jensen Huang」的高級桌牌當作紀念禮物，沒想到黃仁勳卻透露自己其實沒有辦公桌，也沒有個人辦公室，平時都和員工共用大型會議桌工作，但看到另一份禮物是燒酒調酒機，立刻緊抱著不放，笑稱下午就要立刻使用。