黃仁勳完成出售輝達股票計畫 總額逾10億美元

彭博新聞報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已於週五（10/31）完成今年稍早規劃的售股計畫，售股價值超過10億美元。

據報導，黃仁勳3月就計劃在年底前出售600萬股輝達股票。根據週五（10/31）向美國證管會申報的紀錄，他最後一筆共售出2.5萬股，為這項售股計畫收尾。

黃仁勳6月下旬開始售股時，計劃出售的股票市值約為8.65億美元，但因市場對人工智慧（AI）處理器的需求居高不下，輝達股價持續飆漲，至今價值又增加逾40%。

輝達週三（10/29）市值首次突破5兆美元，距離突破4兆美元門檻僅短短四個月。62歲的黃仁勳目前在《彭博億萬富豪指數》排名第九，身家達1757億美元，今年以來已增加613億美元。

根據《彭博》計算，自2001年以來，黃仁勳已出售逾29億美元的輝達股票，目前持有公司約3.5%的股份。他今年也向他的基金會及一個慈善基金捐出逾3億美元股票。

