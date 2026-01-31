黃仁勳宴請供應鏈夥伴 「兆元宴」大老闆們全到齊

AI教父輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，這次除了出席輝達尾牙，大家關注就是今（31）日的「兆元宴」，這場餐敘集結台灣半導體與電子代工產業的核心決策者，台積電、鴻海、廣達等科技大廠皆為座上賓。

黃仁勳幫粉絲們簽名。圖／台視新聞

這次兆元宴仍然選擇跟之前一樣的台菜餐廳磚窯，黃仁勳約晚間5時50分左右抵達，並幫現場等候的粉絲們簽名，用餐前也按照慣例要來張大合照，出席的這些堪稱為全球AI供應鏈的關鍵決策者，一起對著鏡頭比出大大的讚，可說是全台「最有錢」的一張照片。

拍照時黃仁勳坐在第一排中間，黃仁勳右手邊坐著台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠，左手邊則坐著廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘；鴻海董事長劉揚偉以及和碩董事長童子賢則站在第二排，黃仁勳的正後方。

黃仁勳與各位科技大老們合照。圖／台視新聞

出席這場兆元宴的其他科技大咖們還有光寶科技總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、勝宏科技創辦人陳濤、鴻海董事長劉揚偉、緯穎董事長洪麗甯、台達電董事長鄭平、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志、和碩共同執行長鄧國彥、宏碁董事長陳俊聖、緯創總經理林建勳、華碩共同執行長胡書賓、矽品董事長蔡祺文、技嘉總經理林英宇、英業達總經理蔡枝安、英業達董事長葉力誠、微星董事長徐祥、工業富聯董事長鄭弘孟、研華總經理張家豪等人。

每次的「兆元宴」後，

責任編輯／陳俊宇

