黃仁勳宴請台積電高層 直言供應鏈去年創紀錄、今年將再寫新高

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天(1日)晚間在台北宴請台積電高層，會前他接受媒體訪問時表示，2025年對輝達及其合作夥伴而言都是「創紀錄的一年」，而隨著全球AI工廠持續擴張，今年供應鏈夥伴「將再次迎來創紀錄的一年」。

黃仁勳指出，昨晚已與多家合作夥伴執行長共進晚餐，包括晶片、封裝、系統與代工夥伴，他對合作夥伴的表現感到非常自豪，今晚與台積電的餐敘，最重要的目的就是表達感謝，並向夥伴祝賀新年。

黃仁勳強調，隨著AI應用快速成長，輝達供應鏈規模持續擴大，從晶片設計、支援晶片、先進封裝、組裝測試到系統工程，整體複雜度大幅提升，也讓台灣在全球AI產業中的角色更加關鍵。

廣告 廣告

針對台灣總部規畫，黃仁勳透露，目前仍待最終敲定，輝達在台灣確實需要更大的據點。他表示，輝達正快速擴編人力，供應鏈夥伴也持續增加，「他們需要更多工程師，一個更大的設施對他們來說非常重要」。他並感謝台北市與各界支持相關用地計畫，期盼能盡快完成簽約並動工；他並透露，此建築會比想像中大很多，「對台北來說會是一個非常美麗的建築」。

談到AI工廠布局，黃仁勳指出，輝達正與台灣ODM、OEM夥伴攜手，在全球各地打造AI工廠，「AI工廠將成為產業新常態」，未來不只科技公司，每一家製造產品的公司，也都會建造自己的智慧，包括台積電、鴻海等製造大廠，也都將擁有AI工廠。

針對近期包括鴻海、廣達、緯創、緯穎等業者積極投入GPU算力與租賃業務，黃仁勳說，這與輝達策略是「互補而非競爭」的關係，能共同服務全球AI需求。

黃仁勳直言，今年他們都將再次迎來創紀錄的一年。他說：『(英文原音)我很高興能為他們創造機會，而且，你知道他們度過了創紀錄的一年，今年他們都將再次迎來創紀錄的一年。』

此外，針對外界關注輝達投資OpenAI的傳聞，黃仁勳再次澄清，輝達從未承諾在單一輪次投資高達1千億美元，他也表示，輝達已投資多家AI公司，包括xAI，並計畫投資Anthropic，未來也將參與OpenAI的投資。

黃仁勳表示，此行是他此次訪台的最後一站，預計明日離台，但仍將與員工進行兩場內部會議。(編輯：沈鎮江)