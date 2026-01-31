黃仁勳將來拜碼頭？軟橋福裕宮證實：川伯、市府有來會勘過

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達將與台北市政府簽約北士科T17、18基地，之前台北市長蔣萬安曾說，會邀請輝達執行長黃仁勳到附近土地公廟拜拜。黃仁勳29日來台行程滿檔，鄰近的軟橋福裕宮今(31日)也證實，副市長李四川、市府人員都曾來會勘過，不過目前沒有接獲消息，這次可能不會來參拜。

軟橋福裕宮位於台北市北投區文林北路5巷58號，是一間在當地擁有百年歷史的土地公廟，也是北投建民里居民重要的信仰中心。福裕宮古稱「軟橋土地祠」，創建於清光緒十年(1884年)。

福裕宮總幹事賴思豪今受訪說，李四川去年12月17日曾經有帶幾個局處首長來參拜過，而大約兩週以前，北市府也有再派人到福裕宮會勘過。這次黃仁勳來，他也有向市府詢問，但並沒有一個很明確的答案，這次感覺應該沒機會，可能要等黃仁勳下次來台才會來。

