黃仁勳將參拜土地公？廟方證實市府曾勘查 李四川回應了

台北市長蔣萬安去年12月17日視察北士科T17、T18當天，副市長李四川、議員張斯綱跟局處首長有先到軟橋福裕宮視察。（翻攝自台北市北投區建民里長簡妤年臉書／張珈瑄台北傳真）

輝達執行長黃仁勳昨日下午抵台，台北市長蔣萬安7日曾說，會邀請邀黃仁勳實際到T17、18基地走走、了解周邊環境，並到旁邊土地公廟拜拜祈福。鄰近的軟橋福裕宮指出，1月下旬市府跟警分局有派人勘查，不過市府祕書處指出黃仁勳行程緊湊，仍持續討論安排；副市長李四川說，黃仁勳2月2日離台前都有機會去拜廟。

軟橋福裕宮表示，蔣萬安去年12月17日視察北士科T17、T18當天，李四川、議員張斯綱跟局處首長有先到廟裏走走，1月中旬市府又有派20多人來視察，附近分局也有過來了解維安狀況，廟方後面有跟市府祕書處聯繫，祕書處說，因為黃仁勳行程很滿，會持續跟黃仁勳團隊聯繫討論，不過到現在都還沒有過來。

廟方指出，福裕宮原先是在北士科基地用路上，是因為輝達進駐才遷址到軟橋公園，廟從清朝到現在已經第4代，當初因為輝達進駐北士科，市府過來接洽盼能遷址，後來地方耆老有向土地公擲筊才遷廟於此，也才有黃仁勳要來拜碼頭一事。

福星宮廟方則表示，沒收到有關黃仁勳要來拜拜的消息，市府也無派人過來接洽。

李四川則透露，本來黃仁勳有拜廟安排，但因為行程太多，到目前為止都還沒過去，不過在黃仁勳2月2日離台前，市府都會隨時保持聯繫，有空檔時間就會安排到廟裡拜拜，但仍以黃仁勳行程為主。

