黃仁勳將待4天「參加尾牙、見台積電高層」 是否見蔣萬安？他回應了

輝達執行長黃仁勳今（29）日下午抵達台北松山機場，這次來台目的就是參加30日輝達台灣分公司的尾牙，一落地就準備養樂多、三明治一一發給記者們，也親切幫粉絲們簽名。

傳出中國已經批准首批美國輝達H200晶片進口，字節跳動、阿里巴巴與騰訊已獲准合計採購逾40萬顆H200，黃仁勳則澄清說尚未收到訂單，實際許可仍在決定中。他指出，H200對美國的技術領先地位非常有利，對中國市場也非常有利，希望中國政府批准輝達在中國銷售H200。

至於此次來台是否會見台北市長蔣萬安，黃仁勳則語帶保留，反問記者「你們什麼時候有空？」還說會根據記者們的時間做安排，也強調超過80%的台灣人對輝達海外總部保持正面態度，並稱讚設計圖很漂亮。

黃仁勳表示本次預計來台4天，會見台積電創辦人張忠謀跟董事長魏哲家，然後明晚參加輝達尾牙，也會去夜市，記者則推薦寧夏夜市跟南機場夜市；另外，他透露自己需要剪頭髮了，應該會去他的愛店、松山區慶城街的「Manor salon」理髮廳，想要剪個台式髮型。

黃仁勳未正面回應是否見蔣萬安。圖／台視新聞

責任編輯／施佳宜

