黃仁勳將抵台是否會面 蔣萬安：一切都還沒定

（中央社記者陳昱婷台北28日電）輝達執行長黃仁勳預計明天來台，對於雙方是否見面、帶黃仁勳去吃士林夜市美食，台北市長蔣萬安今天說，黃仁勳此次行程非常滿，一切都還沒定，將持續和輝達保持聯繫。

黃仁勳預計明天抵達台灣，30日參加輝達台灣尾牙，隔天邀請台灣AI供應鏈關鍵合作廠商高層共進晚餐。台北市政府盼藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T1718基地的地上權契約。

蔣萬安今天出席好孕乘車政策發布記者會前，被媒體堵訪問及黃仁勳此次來台行程內容。他說，一切都還沒定，他可以理解黃仁勳這次行程非常滿，市府會持續和輝達保持聯繫。

台北市政府日前已核定輝達台灣總部投資計畫書，並依據輝達需求審議通過T17、T18基地都市計畫變更案，台北市副市長李四川26日表示，接下來還有議價等行政作業，一定會在農曆過年前簽訂合約。（編輯：蕭博文）1150128