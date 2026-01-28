黃仁勳將抵台 蔣萬安回應兩人會面進度

▲台北市長蔣萬安今（28）日出席好孕專車合作發布記者會，回應與輝達執行長黃仁勳的會面進度。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達落腳北市科定案，執行長黃仁勳預計明（29）日來台，不只要參加參加自家尾牙，也規劃設宴款待供應鏈夥伴。據傳北市府有意願規劃安排黃到當地，並到士林夜市吃小吃；台北市長蔣萬安指出，理解黃仁勳本次行程滿檔，會持續和輝達保持聯繫。

輝達將在30日舉辦尾牙，而黃仁勳預計在29日抵台，並在31日設宴款待供應鏈夥伴。此外，由於輝達總部定案落腳北市科，外界關注蔣萬安是否將和黃仁勳見面，以及跟北市府的簽約進度。

蔣萬安今（28）日出席好孕專車合作發布記者會，會前表示，現在行程都還沒有確定，了解黃仁勳本次行程非常滿，市府會和輝達保持聯繫。

