黃仁勳將訪台！ CES媒體問答談自駕、記憶體熱況

美國消費性電子展（CES）正式登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間釋出多項重磅消息。除了針對自駕技術、記憶體市場現況提出看法，並證實已收到大量來自中國的H200晶片訂單。針對外界最關心的台灣行，黃仁勳更親口透露，由於農曆春節將至，希望很快就能造訪台灣。

外界高度關注黃仁勳何時再來台颳起「黃式旋風」，他在受訪時表示，希望能儘快成行，一同歡慶農曆新年。據悉，黃仁勳預計本月底抵台，除參加輝達台灣分公司尾牙外，市場也傳出他可能再次作東宴請供應鏈合作夥伴，延續去年的「兆元宴」盛況。

在CES全球媒體問答環節中，黃仁勳談及自駕車系統發展，並不忘推崇特斯拉的FSD系統已達世界級水準，且研發歷史悠久。他進一步分析輝達與特斯拉的差異，指出輝達並不生產汽車，而是致力於建構完整的架構與技術，賦予其他車廠製造自駕車的能力。現場輝達更在展間直接搬來一輛賓士車，展示其在自駕領域的技術實力。

隨著AI伺服器需求高漲，高頻寬記憶體（HBM）扮演關鍵角色。黃仁勳將輝達定位為「全球最大記憶體買家之一」，並表示目前輝達是HBM4唯一的指標性客戶，短期內難逢敵手。他坦言記憶體供應瓶頸確實嚴重，但輝達相當幸運，是唯一同時與三家HBM主要供應商保持緊密合作的企業，雙方互為重要客戶與供應夥伴。

談及供應鏈夥伴，黃仁勳特別點名台積電，高度肯定其在先進製程與先進封裝領域的地位「非常強勁」。輝達新一代AI電腦Vera Rubin全面量產及6款新晶片的推出，皆仰賴與台積電的緊密合作，雙方合作規模十分龐大。

針對中國市場，黃仁勳帶來了好消息，證實正在加速為中國企業生產H200晶片。儘管他不認為中國政府會正式發布聲明許可進口，但他強調「訂單會說話」。黃仁勳解讀，若中國企業獲准購買輝達產品，市場需求將會非常強勁，而目前看到的訂單狀況正是如此，這也代表雙方已透過間接方式進行了有效溝通。

這位「AI教父」從自駕技術暢談至中國出口展望，面對媒體提問有問必答，不僅為產業前景注入強心針，也正式宣告「實體AI元年」已經到來。

