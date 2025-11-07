黃仁勳將降落台南訪台 黃偉哲送家鄉味好禮

▲ 輝達執行長黃仁勳今（7）日下午預計將參訪台積電三奈米廠台南廠，台南市長黃偉哲笑說：「台南天氣很好、禮都備好了，就差人還沒來！」更強調若黃仁勳來台南，一定要逛夜市、品嚐小吃，才能體驗最道地的台灣滋味。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳將於今（7）日下午搭私人飛機來台南，赴台積電台南3奈米廠參觀。台南市長黃偉哲特別準備了台南特產好物等禮物，希望他喜歡，如果時間允許，也可以來逛逛台南的夜市。

黃偉哲表示，歡迎黃仁勳來台南，這次他選擇在台南落地，看看台南天氣多好。台南天氣很好，人更好，禮物更好，所謂「人不到禮到」。他並展示了要送給黃仁勳的台南好禮，希望他喜歡。他歡迎黃仁勳如果時間許可的話，在他明天去新竹參加台積電運動會之前，可以來逛逛看看台南的夜市。

黃偉哲說，市府已經準備了台南好物歡迎他來台南，台南是一個好地方。因黃仁勳是搭私人飛機來，所以這些禮物可以帶上飛機，好好享用，如果滿意的話可以再多買一點。

據了解，市府已準備一份「台南特色伴手禮大禮包」，黃偉哲介紹這些禮物包括世界冠軍的果醬、台南好米、番茄乾、鹽水意麵、東山咖啡、地爪脆片、玉井黃金蕎麥麵、麻豆柚子蔘、馬祖賜芙（泡芙）、牛蒡，還台南沿海出產的紅蔥酥油。

