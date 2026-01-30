黃仁勳尋第2個家 專家指AI需求

輝達執行長黃仁勳30日穿著台灣特有花襯衫參加輝達台灣分公司尾牙，透露尾牙參加人數共有2千人。（鄧博仁攝）

輝達位在北士科T17、T18基地的預定地還未簽約，就傳出擬找尋第二總部的傳言，引起產業、房地產市場高度關注，但專家多認為第一總部還未營運的情況下，就開始規劃第二總部，似乎非一般企業營運漸進的邏輯。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智認為，現階段在輝達的業務需求上，還想不出有第二總部的需求，對輝達來說也可能是因為台灣的戰略地位，未來AI需求會增加才會需要更多地方，特別是在邁入機器人與自駕技術等「實體AI」階段後，大型硬體測試與驗證環境需要更廣闊腹地支持。

資深產業顧問陳子昂也表示，在首座旗艦總部尚未正式營運並發揮綜效之前，立即規劃第二總部並不符合一般企業營運的漸進邏輯，除非是已經看到未來有極大的成長性以及需求。

他指出，目前台灣總部的定位主要是經營亞洲的業務，但現在大陸現在以及未來的地緣政治影響，導致需求並不明朗，因此目前輝達的全球布局，仍偏重北美與中東市場。

在人才供給面，現階段台灣的半導體與高端IT研發人才長期面臨供不應求的壓力，且人才也面臨被台積電高度磁吸的結構性缺口，未必有這麼多的人才可用，陳子昂說，因此輝達的台灣團隊在2028年實體AI浪潮來襲之前，能否及時填補跨領域人才的龐大需求，才是大規模擴張計畫能否如期落地的關鍵變數。

林偉智肯定，若要完整移植美系企業強調低密度、高綠意的校園式辦公風格，輝達得透過整合相鄰土地，支撐未來10年技術爆發的研發重鎮。