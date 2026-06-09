黃仁勳對台韓玩「兩手」策略？阮慕驊解析輝達供應鏈分工：台灣角色很明確
輝達執行長黃仁勳日前於台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起旋風，除會見台灣供應鏈，也宣布多項合作計畫；離台後隨即轉往韓國，與SK海力士、SK Telecom、Naver、現代汽車、LG、斗山等企業互動，外界關注輝達在台韓兩地戰略布局的差異。對此，財經專家阮慕驊今（9）日於《聽，阮大哥的！》節目分析，輝達正將台灣與韓國放入AI供應鏈不同的位置。
阮慕驊指出，黃仁勳在台灣與韓國的安排，並非隨機分配資源，「我覺得他是把台灣跟韓國做了很明顯的整個工業化，以及AI供應鏈地位上的區隔。」輝達站在產業三角形頂端，一邊運用台灣的製造與代工優勢，另一邊掌握韓國的記憶體、算力與重工業應用能力。
台灣在輝達供應鏈扮演什麼角色？
阮慕驊認為，台灣於輝達戰略中的角色十分明確，「台灣的定位是硬體鍛造工廠」，重點包括晶圓代工、先進封裝、IC封測供應鏈、AI伺服器組裝，以及邊緣AI系統驗證。台積電仍是輝達AI晶片製造的重要夥伴，而鴻海、廣達、緯創、和碩等台廠，則承接輝達Blackwell、Vera Rubin等架構的伺服器與系統整合需求。
阮慕驊進一步指出，輝達在台灣的布局不只鎖定硬體供應鏈，也深入智慧工廠、醫療AI與自駕車等場景。例如台廠透過輝達Omniverse平台建構虛擬工廠，進行機房熱能模擬、生產線配置與能耗最佳化；在醫療領域，輝達與鴻海、台灣醫療中心合作，開發臨床AI平台、護理協作機器人與手術機器人系統。
韓國在輝達供應鏈扮演什麼角色？
相較之下，阮慕驊指出，「韓國的定位比較傾向是在算力能源，跟應用示範區的定位」，特別聚焦於高頻寬記憶體HBM、主權AI資料中心，以及財閥重工業與物理AI的整合。他提到，三星與SK海力士掌握全球HBM重要供應量，因此對輝達而言，韓國是無法忽視的記憶體基地。
此外，韓國財閥橫跨半導體、電信、汽車、家電與重工業，也讓輝達的物理AI平台更容易進入實體產業。阮慕驊舉例，現代汽車可導入輝達平台升級智慧工廠與自動化設備；LG布局AI工廠、冷卻系統與家用機器人；斗山則可把自駕決策晶片導入重型工程機械，並探討小型核反應爐與燃料電池供電。
台韓各自面臨什麼風險？
不過，阮慕驊也提醒，台韓各自面臨不同風險。台灣須警惕三星以晶圓代工、DRAM、HBM與先進封裝組成一體化方案，可能對台廠造成訂單分流壓力；韓國則需留意輝達軟體生態深植重工與汽車產業後，企業可能面臨高度轉換成本。
阮慕驊總結，黃仁勳「一邊掌握台灣，一邊掌握韓國」，反映輝達正運用兩地優勢，重塑AI供應鏈。
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