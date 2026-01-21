黃仁勳對談半導體女王Jodi Shelton 揭露內心最脆弱的那一塊

財經中心／廖珪如報導

NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang），近日受邀參加由「全球半導體聯盟（GSA）」執行長 Jodi Shelton 所主持的全新播客節目《A Bit Personal with Jodi Shelton》首集錄製。這場長達 100 分鐘的對談，不僅是兩位認識超過 30 年的老友重逢，更讓外界罕見地看見這位 AI 教父卸下「科技巨人」武裝後，最感性且真實的人性面。

產業推手的 30 年情誼：讓黃仁勳卸下心防的採訪者

採訪者 Jodi Shelton 在半導體界地位崇高，她於 1994 年共同創辦了 GSA 的前身，是「無晶圓廠（Fabless）」（就像輝達這樣，晶圓交由台積代工）模式最堅定的支持者。黃仁勳在訪談中坦言，正因為面對的是與他一起從產業草創期走過來的 Jodi，他才願意分享那些從未在財報會議中提及的心路歷程。

「無知是超能力」：知道太多就想回家睡覺

黃仁勳在對談中拋出了一個令全場深思的觀點——「無知是福，更是一種超能力」。他直言，如果 33 年前他具備現在的所有知識，並深知創立 NVIDIA 的過程會是如此「瘋狂地艱難（insanely hard）」，他可能根本不會開始創業。他開玩笑說，如果有人現在要創辦公司，他會建議「保持無知」，因為如果你知道要蓋一個 500 億美元的 AI 工廠有多累，你真的會想回家睡覺。他擔心當代的年輕人因為接觸過多資訊而變得過度犬儒或憤世嫉俗（Cynical），反而失去了那份「一切皆有可能」的純粹動力。他強調，憑藉「第一性原理」去推理並堅信信念，是他在公司草創期敢於對張忠謀誇下海口「NVIDIA 將成為台積電最大客戶」的底氣。

CEO 的脆弱：焦慮到睡不著的公開演講

儘管在舞台上總是充滿自信，黃仁勳卻自爆：「公開演講至今仍讓我感到極度焦慮。」他透露，即將到來的 GTC 大會已讓他焦慮了一個多月。對他而言，真正的壓力並非來自投資人，而是對員工的責任感——他希望每一次對全體員工的談話都是真誠且有意義的，而非應付差事。他更形容 CEO 是一個「令人驚訝地脆弱（surprisingly vulnerable）」且孤獨的職位。他笑稱自己是公司裡「唯一無法獨立完成任何事的人」，因此他極度依賴團隊的慷慨與寬容。

領導哲學：寧缺勿濫的「空椅子」理論

在公司治理上，黃仁勳分享了其著名的聘人原則：「空椅子比坐錯人更好」。他透露，現任財務長 Colette Kress 便是他面試了 22 位候選人後才選定的。目前 NVIDIA 擁有約 60 位直接下屬，這種極度扁平化的組織架構是為了確保所有決策推理過程都是公開透明的。他強調，NVIDIA 的文化是「寬容與原諒」，33 年來的無數挫折，反而將「偉大的性格鍛造進了公司的體內」。

