黃仁勳對H200中國訂單獲批表示樂觀

（德國之聲中文網）結束對北京、上海和深圳的訪問後，英偉達首席執行官黃仁勳周四（1月29日）在台北表示，北京方面將允許向中國客戶出售H200芯片。

一天前，《華爾街日報》和其他媒體報道稱，中國政府已向英偉達的幾家中國客戶發放了購買H200芯片的許可令，其中包括阿裡巴巴和字節跳動，預計未來幾周將有更多H200芯片獲准進口。H200是一款強大的人工智能芯片，僅次於Blackwell系列，主要用於訓練和運行先進的人工智能系統。

H200芯片出售中國可謂經歷了一波三折：最先，華盛頓以國家安全為由，禁止它向中國出口。去年12月，特朗普總統突然宣布，他同中國國家主席習近平達成了放寬對H200限制的協議。然而，中國政府是否允許國內企業購買該芯片又出現了不確定性，因為中國政府一直以來鼓勵本土科技公司使用國產芯片。

此外，英偉達同美國政府也達成了一項協議，英偉達銷售額的25%上繳美國政府。該協議不包括英偉達最先進的Blackwell系列以及即將推出的Rubin處理器。

黃仁勳去年共三次訪問中國大陸，去年7月，他在北京會晤了中國商務部長王文濤。他在台北對H200出口中國的前景表示樂觀，“H200的實際許可證正在最終敲定”，他對記者說，“我希望中國政府允許英偉達向中國銷售H200芯片，但他們必須先做出決定，我期待決定是有利的”。

他還表示，“我們期待重返中國市場，以便參與競爭。中國有很多實力雄厚的芯片公司，我們必須全力以赴地競爭。”

英偉達提升DeepSeek協助中國軍方？

特朗普放行英偉達H200向中國出口，引起美國政界的強烈擔憂。據路透社報道，美國眾議院一個委員會主席致信商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），稱英偉達曾幫助中國DeepSeek公司提升人工智能模型，而這些模型後來被中國軍方使用。

路透社去年曾報道過，有美國官員認為DeepSeek正在幫助中國軍方。當時，美國政府圈一名高層人士稱，DeepSeek為中國軍方及情報部門提供支持，並試圖通過在其他國家的空殼公司來規避美國對中國的高性能處理器的出口限制。

英偉達周三在一份聲明中表示，“中國擁有足夠多的國產芯片，完全能夠滿足其軍事應用需求，甚至還有數百萬枚的剩余。正如美國軍方使用中國技術是荒謬的一樣，中國軍方依賴美國技術也是毫無道理的。”

作者: 德正 (法新社、路透社)