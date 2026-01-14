黃仁勳小心了！AI龍頭隨時準備換人 專家：錯過了輝達，不能再錯過Google

Google AI模型Gemini 3表現亮眼，引發外界關注，輝達能否繼續掌握AI龍頭地位。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YouTube中指出，Google市值已緊逼輝達，完全逆轉過去兩年的情勢，若投資人過去錯過了輝達行情，今年不要再錯過Google。

蔡明彰表示，美國零售巨頭沃爾瑪宣布和Google合作，在購買網站中導入Gemini AI，更將從紐約證券交易所轉往納斯達克掛牌，因為掛在科技版，估值和本益比會較高，股價就能大幅上漲，目前也已經反映出來，在13日創下歷史高點，以傳產而言表現優異，年K今年以來已上漲8%，漲幅更超過美國科技七巨頭。

蔡明彰也提到，蘋果宣布合作Gemini AI，iPhone有全球約15億人的活躍用戶，但蘋果近兩年股價表現普通，因為大眾質疑其沒有導入AI，恐屈居人後，蘋果雖表示有推出Apple Intelligences，不過卻只停留在口頭表態，缺乏實際作為。

蔡明彰指出，因此蘋果開始尋求AI合作夥伴，最終塵埃落定，將與Google合作，未來iPhone的標準化配備中一定有Gemini，大量台廠也將因此受惠。

蔡明彰說，在全球「市值王」的爭霸中，目前市值最高仍為4.52兆美元的輝達，但Google已站上4.05兆美元，雙方差距僅10%，一旦輝達降、Google升，將形成黃金交叉。2023年和2024年，輝達幾乎輾壓Google，但今年以來，Google成長為7%，位居七巨頭首位，輝達為-0.4%、而蘋果則是-4%。

蔡明彰指出，蘋果雖宣布與Gemini合作，但新版Siri尚未發布，導致蘋概股按兵不動，仍在觀望。若最新Siri發布後反響優異，投資人便可開始考慮布局蘋概股，因為低基期又有新的AI題材進入，未來股價可能噴出。

