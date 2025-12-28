黃仁勳尾牙嘉賓預定？《陽光女子合唱團》首映嗨翻 鍾欣凌、陳意涵自薦：婚喪喜慶都能唱

《陽光女子合唱團》舉辦首映會，演員們團隊精神無敵，出席陣仗驚人。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》 28 日舉辦首映會，導演林孝謙率主演群陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike 老師、曾佩瑜及羅晨恩全員到齊。由於團員私下感情甚篤，加上片中唱跳實力有目共睹，媒體拱她們斜槓成立限定團表演，團員們馬上喊話輝達執行長黃仁勳請她們去唱尾牙，「（只要）錢到位，我們都行。」

首映會眾人玩猜歌遊戲，角逐「猜歌王」寶座。（壹壹喜喜提供）

本片改編自韓國經典電影《美麗的聲音》，導演林孝謙表示，改編重點在於傳遞「媽媽的愛」，並加入許多台灣在地化的真實故事，希望串連女性從 0 歲到 70 多歲的一生。

睽違大銀幕多年的翁倩玉特別從日本搭機返台，她坦言此次演出極具挑戰，不僅要克服 47 年來首度用自己原音演出的壓力，還得國、台語雙聲道切換。她感性分享：「媽媽的愛是無限的，但時間是有限的。」因為深受劇本觸動，才決定接演玉英奶奶一角。

翁倩玉睽違47年再拍台片，這次還要用自己的原音演出，她自謙因國語差故相當緊張。（壹壹喜喜提供）

面對票房，眾演員展現強烈信心，翁倩玉提到看過的朋友都說要二刷，對台灣票房也非常樂觀。導演林孝謙當場允諾，若票房破億，將為明年出道滿 60 周年的翁倩玉推出特別版《時間之歌》MV，並邀請合唱團成員共同錄製合唱版本。

片中被關在同一寢室中的何曼希、陳意涵、翁倩玉、孫淑媚、安心亞成為合唱團的骨幹。（壹壹喜喜提供）

首映會上，這群女子合唱團的幽默互動讓全場爆笑。鍾欣凌、孫淑媚、Nike 老師等人現場載歌載舞，更在訪談中大開玩笑。合唱團員們表示，如果破億，她們願意再次合體表演，甚至表示不論是尾牙、春酒、或是婚喪喜慶，甚至大巨蛋，合唱團都有適合的曲目。陳意涵打趣說：「只要錢到位，我們什麼都可以配合。」眾人甚至當場向輝達執行長黃仁勳喊話：「阿勳，阿嬤都在等你喔！」

舞蹈老師Nike現場嗨唱〈姊姊妹妹站起來〉，大秀專業級舞姿。（壹壹喜喜提供）

活動尾聲，眾女星進行猜歌大賽。鍾欣凌領頭大跳〈表白〉，Nike 老師熱舞〈姊姊妹妹站起來〉，孫淑媚則以實力派唱腔演繹〈練武功〉，將首映會推向宛如演唱會的高潮。最後，在翁倩玉的領唱下，全員齊聲合唱〈祈禱〉，象徵電影中跨越時空的陪伴與力量。《陽光女子合唱團》將於 12 月 31 日全台上映。

