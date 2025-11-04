黃仁勳座位掀朝聖潮！店家急公告限時1小時

▲黃仁勳與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒。（圖／翻攝自韓聯社）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳近日到訪韓國，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒，3人齊聚的「炸雞局」引發外界關注，社群網路上討論熱度不退，吸引許多韓國民眾前去朝聖，大家都想親身感受一下「黃仁勳座位」的氣場，讓店家不得不緊急貼出公告，表示「黃仁勳座位」將限時1小時，「以讓大家都能感受黃仁勳CEO的能量，帶著好運離開」。

根據韓媒《Newsis》報導，位於首爾三成洞的知名連鎖炸雞店「Kkanbu炸雞」，在黃仁勳與李在鎔、鄭義宣共進晚餐後，在網路上人氣爆棚，尤其是黃仁勳等人坐過的那張桌子，如今已經預約電話不斷，人潮絡繹不絕，許多人特地前往朝聖，希望沾沾好運，感受一下世界級企業領導人的氣場。

廣告 廣告

對此，店家貼出公告表示，「為了讓大家都能感受黃仁勳CEO的能量，該桌位使用時間限為一小時，希望每位來訪的客人都能帶著好運離開」。

有網友將店家的公告拍照後分享到社群網路上，寫下「黃仁勳坐過的Kkanbu炸雞桌子近況」，一文又立即掀起熱議，韓國網友紛紛在底下留言表示，「我也想去感受一下那股氣勢」、「別開放用餐了，直接當作拍照打卡點吧」、「那可是成功停留過的座位啊」、「已經被那麼多其他人坐過了，好運大概都散光了吧」。

▲店家貼出公告表示，「為了讓大家都能感受黃仁勳CEO的能量，該桌位使用時間限為一小時。（圖／翻攝自Newsis）

黃仁勳炸雞局的幕後推手是她

韓媒《中央日報》披露，這場「炸雞局」的幕後推手，正是黃仁勳的愛女黃敏珊（Madison Huang）。她特意挑選了「Kkanbu炸雞」這個在韓語裡意為親密朋友、同事或夥伴的品牌，甚至早在1個月前提早抵韓做準備時，便敲定了此處作為會面地點，果然成功在社群網路製造話題。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳與三星李在鎔、現代鄭義宣吃炸雞引關注！韓媒曝推手是女兒

黃仁勳西裝登APEC CEO峰會「沒韓國網咖就沒輝達」盛讚AI前景

輝達總部最新進度「希望留在台北」 若無合適地點？黃仁勳這樣說