黃仁勳快閃來台！ 他稱輝達是唯一能跑全AI模型的

【緯來新聞網】面對 AI 晶片市場競爭升溫，特別是在 Google 自研 TPU 傳出積極爭取 Meta 等大型客戶之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI 市場規模正迅速擴張、競爭者眾多，讓輝達必須「每天都跑得很快」才能維持領先。他坦言產業變化極快，但仍強調輝達目前在 AI 平台上的位置「非常強而且非常獨特」。

（圖／達志影像）

談到外界關注的 ASIC 是否會威脅 GPU，他指出，ASIC 在部分場景確實有其角色，但輝達的優勢在於高度通用的 GPU 與完整平台生態系。他強調，NVIDIA 系統能在所有主要雲端環境運行、支援全球各式 AI 模型，是唯一能運行全世界所有 AI 模型的系統，展現輝達在軟硬整合上的護城河。



黃仁勳此次快閃抵台，是今年第五度訪台。他表示，此趟返台主要是拜訪老友，也證實已與台積電創辦人張忠謀見面，並透露張忠謀近況良好，自己將在28 日啟程離台。



針對 Google 推出 Gemini 3 及自家 ASIC 進一步整合模型的發展是否撼動輝達地位，他重申輝達平台支援度最廣、覆蓋所有主流 AI 模型，能為客戶提供最完整、最靈活的 AI 運算基礎。他表示，只要持續努力向前，輝達仍具備維持領先的關鍵優勢。

