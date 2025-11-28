黃仁勳快閃來台！已拜訪張忠謀：身體狀況好

黃仁勳快閃來台。（圖／東森新聞）





輝達執行長黃仁勳昨（27日）無預警快閃台灣，昨日在愛店「花娘小館」現身，孩去了四平商圈買蜜餞，今日他受訪表示，自己已經見過了好友張忠謀，今日就會啟程返家。

本月8日黃仁勳出席台積電運動會，不過張忠謀因病缺席，兩人並沒有見到面，今日黃仁勳受訪時表示，他已經去拜訪過張忠謀，並表示「張忠謀的身體狀況很好」。

至於對ASIC看法，黃仁勳則說，ASIC有它適合的領域，輝達的GPU平台是全球都在用，可以在每個雲端上運作，也可以在世界上每個AI模型上運用，只有輝達這個系統可以給全世界的AI模型使用，無論你要什麼，輝達都能提供。

更多東森新聞報導

黃仁勳又來了！ 現身買蜜餞 晚上估見台積電創辦人張忠謀

蔣萬安會見輝達副總 台北總部大樓簽約進度曝光

罕見大吐苦水！黃仁勳：市場標準高怎做都不對

