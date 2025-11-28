黃仁勳快閃來台！ 證實探訪張忠謀讚「狀態很棒」

黃仁勳昨天抵台，今天證實昨天下午已探望張忠謀。

輝達執行長黃仁勳月初剛來台灣參加台積電運動會，昨天又無預警出現在台北街頭。黃仁勳今天（28日）證實，昨天下午去探望台積電創辦人張忠謀，「他很好，他的狀態非常棒。」黃仁勳預計今天就會離台返家。

有消息指出黃仁勳可能還會拜會廣達董事長林百里，討論最新一代AI伺服器。不過黃仁勳這次抵台屬於私人行程，會不會跟供應鏈會面還不確定。

針對近來Google TPU爆紅，外傳Meta可能轉向Google採購TPU，引發市場擔心影響輝達。黃仁勳直言，當前AI市場太大了、成長太快，有非常多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以必須要繼續加快腳步。儘管如此，他還是強調，公司在產業中的地位「非常穩固且獨特」，但依舊保持高度警戒與努力。

至於ASIC（客製化晶片），黃仁勳說，當然有它的位置，但輝達的GPU與輝達的平台極具通用性，可以在任何地方、任何雲端運行，輝達是全球唯一能運行所有AI模型的系統，不管大家有什麼需求，輝達都可以幫忙。