黃仁勳快閃台南仍不忘吃美食 與魏哲家餐敘粉絲搶合影

黃仁勳快閃台南，晚上在永康區大啖名店劉家莊牛肉爐。（圖／中國時報曹婷婷攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機飛抵台南機場，隨後到南科參觀台積電台南3奈米廠，原本以為行程結束會一路北上，但他自南科離開後就驅車直奔永康區名店劉家莊牛肉爐，在場還有台積電董事長魏哲家等人一起餐敘，現場民眾巧遇黃仁勳，紛紛要求簽名、合影，他也來者不拒，氣氛熱烈。

黃仁勳被大批熱情民眾簇擁要求簽名。（圖／中國時報曹婷婷攝）

有民眾直呼「好幸運，竟然可以遇到黃仁勳」，大批粉絲在店內外等待要跟他拍照留念，一名高中生笑出在白紙上寫下「我是你的粉絲，天天看你的影片」，黃仁勳也特地招手找他進入店內合影，還在他衣服上簽名。現場民眾顧不得吃飯，幾乎都在拍照。

廣告 廣告

黃仁勳回鄉的好心情寫在臉上，當場熱情贈送牛肉肉燥飯請民眾享用，預計吃飽後就啟程前往機場。

黃仁勳請現場民眾吃牛肉肉燥飯。（圖／中國時報曹婷婷攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這