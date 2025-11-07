黃仁勳快閃台南現身永康名店 大方幫粉絲簽名超親切
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳7日下午搭乘私人專機「9H-VIG」自法國巴黎抵達台南，展開今年第四次訪台行程。而黃仁勳除了前往台積電台南3奈米廠參觀外，隨後更到永康知名餐廳「劉家莊牛肉爐」用餐，與現場民眾熱絡互動。
據了解，飛機於下午2時30分降落台南機場，消息一出吸引大批粉絲提前守候，現場氣氛熱烈，不少人手持球衣、棒球等物品等候簽名合影。黃仁勳下機後親切與民眾、媒體打招呼，對粉絲的簽名與合影要求幾乎來者不拒，展現出極具親和力的一面。
抵台後，黃仁勳首先前往台積電台南3奈米廠參觀，結束行程後隨即前往永康知名餐廳「劉家莊牛肉爐」用餐。據現場民眾表示，他與台積電董事長魏哲家等人同席用餐，席間不僅大啖溫體牛火鍋，還特別在盤子上簽名贈送店家，甚至請現場顧客享用牛肉燥飯，親民作風再度引發討論。
黃仁勳此次快閃訪台約1.5天，除參訪台南3奈米廠外，8日還將前往台積電新竹廠參加運動會。他笑稱「這個秘密大家都知道了」，並預告行程結束後將返回國外，但強調「I will be back」，表示不久後還會再回台灣。
至於外界關心台北市長蔣萬安積極爭取輝達在台北設立據點一事，黃仁勳回應，目前行程緊湊，沒有安排與蔣萬安會面，也暫無相關計畫。至於是否會逛台南夜市、品嚐當地小吃，他則遺憾表示這次時間不夠，但期待下次再訪時能體驗更多台灣美食。
