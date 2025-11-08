黃仁勳快閃台南！偕魏哲家啖牛肉爐 粉絲搶要簽名
台北市 / 綜合報導
輝達執行長黃仁勳再度來到台灣，今(7)日下午前往台積電台南三奈米廠，晚餐繼續跟台積電董事長暨總裁魏哲家，在知名餐廳用餐，台積電高層幾乎全到了，從牛肉爐店，再到冰店，黃仁勳所到之處，都有民眾等候簽名，場面熱鬧，他也送上肉燥飯、明信片，給慕名而來的粉絲。
來來來見者有份，輝達執行長黃仁勳滿手的肉燥飯，還要台積電董事長暨總裁魏哲家幫他一起發，台積電董事長魏哲家說：「太厲害了，嘿，有人還餓的嗎。」看看他7日抵達台灣，結束台積電台南三奈米廠的行程後，馬不停蹄來到永康的牛肉爐店用餐，除了魏哲家就坐在他的對面。
台積電高層幾乎全到了，除了副總經理王英郎也被捕捉到身影，現場還有技術開發資深副總經理張曉強，共同營運長米玉傑，執行副總經理暨共同營運長秦永沛，通通來吃牛肉鍋，輝達供應鏈高階主管，則坐在他的旁邊，持續展現雙方的好交情，黃仁勳所到之處都掀起旋風，還有學生特地寫手版，希望能獲得偶像的簽名。
粉絲李同學說：「對，(寫說)我是你的粉絲，然後我每天看你的影片，然後我希望你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個很有錢的人。」來不及到牛肉爐追星也沒關係，黃仁勳下一站前往台南知名冰店，照樣是照相簽名來者不拒，買下整面明信片一一簽名。
輝達執行長黃仁勳說：「很棒的一天，很開心見到你們。」黃人勳結束台南行搭機飛往台北，接下來也將參加台積電一年一度的運動會，一舉一動持續受到關注。
