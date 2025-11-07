黃仁勳快閃台南 訪台積３奈米廠

輝達執行長黃仁勳7日首度從台南入境台灣，大批民眾與科技迷在機場熱情歡迎，本報讀者吳月女士帶著內裝兩顆麻豆蜜柚的台南特色茄芷袋要送給黃仁勳，結果黃收下蜜柚，並在茄芷袋上簽名還給她，讓她驚喜不已，直言這將是全台「最貴」的茄芷袋了。（圖／吳月提供）

記者林怡孜∕台南報導

被譽為「ＡＩ晶片教父」的輝達執行長黃仁勳七日下午搭私人飛機從台南入境，隨即前往南科台積電三奈米先進製程的十八廠。針對外界關注「Blackwell AI GPU」是否出售中國大陸市場，黃仁勳表示，還沒積極討論，輝達產品能否重返大陸市場，取決於中國大陸政府。不過，他坦言期待大陸能改變政策，讓輝達可以再度服務大陸市場。

今年第四度來台的黃仁勳約在下午二時半走出台南機場，先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受媒體採訪，大批民眾與科技迷守候，他展現親和力，對民眾索取簽名、合照來者不拒，現場氣氛熱絡。台南市副市長趙卿惠也到場迎接，送上台南市長黃偉哲特別準備包括芒果乾、虱目魚產品及糕餅禮盒等的台南特色伴手禮。

黃仁勳表示，此行目的主要是鼓勵朋友、幫台積電團隊打氣，對於是否與台北市長蔣萬安會面，他則回應行程緊湊，目前沒有安排。

談及ＡＩ成長速度指出，黃仁勳這次的產業浪潮與過去的網路泡沫完全不同，當年鋪設的光纖大多沒有被使用，但現在所有雲端中的ＧＰＵ都處於滿載狀態，ＡＩ的需求是真實且極高的。ＡＩ需要大量運算，也推升了先進製程晶片的急迫需求。

黃仁勳也提到，中國大陸有非常棒的ＡＩ技術和ＡＩ研究員，事實上全球約百分之五十的ＡＩ研究員都在中國大陸，目前全世界最受歡迎的ＡＩ開放模型來自中國大陸，他們進展非常、非常快。他也提醒，美國必須保持在ＡＩ領域的飛快進展，否則這個世界會變得非常競爭，必須跑得很快。

對於馬斯克近期評估建立超級晶片廠的言論，黃仁勳直言，打造先進晶片工廠的難度遠超想像，晶片製造是科學、工程與某種『藝術』的結合。這正是台積電之所以重要、且不可被取代的原因。

儘管行程緊湊，黃仁勳仍展現熟悉的幽默。在被問到是否會再逛夜市時，他笑說，這次可能沒有時間，他已連續出差三週，非常想念他的狗，下次有機會再來。

黃仁勳隨後前往南科台積電三奈米先進製程的十八廠，並由董事長魏哲家親自接待，在台南快閃五小時之後，八日將前往新竹出席台積電年度運動會，並與台積電創辦人張忠謀同台亮相。