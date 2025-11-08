黃仁勳快閃台南！驚喜現身「劉家莊牛肉爐」
輝達（NVIDIA）執行長AI教父黃仁勳昨（7）日再度來台，先是造訪台積電3奈米廠參觀最新製程技術，隨後直奔永康知名老店「劉家莊牛肉爐」大快朵頤，店內瞬間吸引了大量粉絲聚集，場面如同明星見面會。
黃仁勳7日下午抵達台南，隨即前往南部科學園區參觀台積電晶圓十八廠，參觀3奈米先進製程的核心生產基地，由台積電董事長兼總裁魏哲家親自接待，並由業務資深副總張曉強及副營運長陪同，展開廠區導覽。
參訪結束後，黃仁勳前往台南老字號餐廳「劉家莊牛肉爐」享用晚餐，劉家莊牛肉爐以每日現宰的溫體牛搭配牛骨熬製湯頭聞名，店內還有各式全牛料理，包括炒牛雜、牛腸、牛心、牛肝、牛腰子、香滷牛肚、牛筋與牛腱等，幾乎將整頭牛的美味呈現給饕客。
黃仁勳用餐後在店內親切地請現場民眾品嚐牛肉燥飯，並對要求合影、簽名的粉絲來者不拒，展現親民風範。店家也在臉書上分享當天盛況，先是感謝大家的支持跟愛戴，並稱「劉家莊從未如此熱鬧過！今天的熱情充分展現了台灣人的熱情與友善，真是難忘的一晚。」
對此，許多網友紛紛湧入留言祝賀，「恭喜！實至名歸，永康之光」、「整間店直接鍍金」、「比得米其林還光榮！」、「恭喜劉家莊！與有榮焉」、「黃董真是懂吃，知道你們的東西好吃，我吃了30年了，可以見證。」還有不少饕客幽默表示，這下訂位恐怕更加困難了。
結束牛肉爐行程後，黃仁勳還前往擁有70多年歷史的「莉莉水果店」外帶水果與冰品，準備在登機前享用。該店以新鮮水果、色彩繽紛的切盤以及薑汁番茄等招牌冰品聞名，也成為北部旅客來台南必訪的美食景點。
