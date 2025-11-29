黃仁勳快閃台灣不忘內湖這家牛肉麵 請客買單全場嗨翻！

輝達創辦人及「AI教父」黃仁勳於感恩節假期期間快閃台灣，僅停留兩天一夜，行程相當保密。根據報導，黃仁勳在離開台灣前，特地造訪內湖的「牛耳精緻麵館」，享用他最愛的牛肉麵。在用餐時，他還特別為排隊的客人買單，令現場氣氛高漲，許多客人對此感到驚喜，紛紛表示要點更貴的菜品以示感謝。

在這次的行程中，黃仁勳除了享受美食外，還拜訪了台積電創辦人張忠謀，並在中山區進行了其他活動。他表示，預計明年一月會再次回台灣，期待與家人共度農曆新年，但由於行程繁忙，可能會獨自旅行。

此次黃仁勳的快閃行動不僅讓粉絲驚喜，也引發了對於他與台灣的深厚情感的討論。

