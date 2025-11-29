黃仁勳快閃台灣再訪內湖人氣麵店！霸氣1舉全場嗨爆 按摩驚人小費曝

財經中心／林昀萱報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁27日無預警搭乘私人飛機旋風訪台，快閃停留2天一夜就返美。搭飛機離台前，還再度前往愛店之一、位於內湖的牛耳精緻麵館用餐，得知自己是插隊用餐，霸氣幫後面排隊的客人全數買單，讓眾人相當開心。

黃仁勳快閃台灣行程受注目，27日抵台他先是到花娘小館用餐，接著拜訪台積電創辦人張忠謀，再到四平街購買蜜餞引起騷動，晚間於國賓中餐廳用餐，結束一天行程。訪台第二天，黃仁勳一早前往大安區延吉街的豆漿店「老漿家」吃早餐，再前往內湖科學園區的輝達台灣分公司探班。中午，他再次前往牛耳精緻麵館用餐。

據《NOWNEWS》報導，牛耳精緻麵館業者透露，得知自己是插隊用餐後，親民的黃仁勳立刻霸氣為後方顧客全數買單，讓現場氣氛相當熱絡。還有顧客開玩笑表示，既然「乾爹」要付錢當然要點最貴的。用餐後，黃仁勳抵達松山機場受訪，表示台灣食物相當美味，計劃明年一月再次來台慶祝。另外，他也透露自己好幾年沒按摩了，這次特別享受了愉快的按摩。

指舞春秋足體養生會館也透露黃仁勳連續2天造訪按摩，開心發文表達驚喜：「爸，您辛苦了，連續兩天都來按摩，您一定累壞了。等長大一定為您分擔更多事情，現在的我能做到的就是盡全力為您按摩放鬆」。據悉黃仁勳豪擲一人2000元小費，超越單次按摩費用，按摩師傅都大讚黃仁勳非常親切。

