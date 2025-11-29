黃仁勳快閃台灣吃牛肉麵「霸氣1舉動」全場嗨翻 連2天按摩給驚人小費

黃仁勳27、28日快閃來台，連續兩天都去通化街腳底按摩店光顧。翻攝臉書



輝達NVIDIA執行長黃仁勳在感恩節前夕快閃來台，所到之處再次掀起旋風，他前往內湖知名牛肉麵店不僅霸氣替全店顧客買單嗨翻全場，還到通化街做腳底按摩，給的小費還比按摩費多，店家開心PO出合照幽默表示：「爸，您辛苦了！等長大一定為您分擔更多事情，現在的我能做到的就是盡全力為您按摩放鬆。」

黃仁勳27日突然現身四平街買蜜餞，被發現他以「私人行程」快閃來台2天，除了與台積電創辦人張忠謀會面之外，也造訪多家愛店。28日現身內湖知名牛肉麵店，由於正值用餐時間，黃仁勳得知自己是插隊用餐，便直接出手幫所有排隊民眾買單，讓現場氛圍嗨翻，還有人笑說：「既然乾爹出錢，就要點最貴的！」

據《ETtoday》報導，黃仁勳也被捕捉到連續兩天光顧通化街的腳底按摩店，28日甚至一早就報到。按摩師傅直呼：「本人超級親切」，現場氣氛相當融洽，還有人透露，單次75分鐘的按摩費約1600元，黃仁勳給他們2000元小費，相當大方。

這家腳底按摩養生會館也在Threads、Facebook開心PO出合照，幽默說：「爸，您辛苦了，連續兩天都來按摩，您一定累壞了。等長大一定為您分擔更多事情，現在的我能做到的就是盡全力為您按摩放鬆。」讓網友笑翻。

黃仁勳離台前透露，他計劃明年一月再度造訪台灣，並準備在農曆新年和大家共度佳節，不過下一趟家人可能不會同行，因為行程繁忙且需要奔波多地，這次他應該會選擇獨自旅行。

