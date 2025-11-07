黃仁勳快閃台灣！喊想逛夜市但沒時間 笑曝「我很快就會再回來」

黃仁勳快閃來台。（鏡新聞提供）

輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳今（7）日搭私人飛機抵台，他稍早受訪時透露，會先待在台南約5小時左右，之後就會前往台北，他也提到這次雖然很想逛夜市，但真的是沒有時間，不過他也說，「我很快就會再回來」。

黃仁勳稍早抵達台南機場，隨後看到記者時便笑著打招呼，「很高興見到大家，Nice to see you」，記者提問關於這次返台原因，他先說，「為什麼我又回來了」，隨後表示，因為事業發展得相當強勁，所以他來鼓勵台積電（TSMC）朋友們，「要加油」！

廣告 廣告

至於這次會待多久？黃仁勳表示，會先在台南待大約5個小時坐右，之後就會前往台北，並在台北待幾個小時就離開。關於明天將參加TSMC運動會的部份，黃仁勳笑喊，「這是祕密嗎？這已經不是祕密了，對，我明天會參加運動會，很興奮」。

黃仁勳稍早受訪。（鏡新聞提供）

記者還問，這次是否會逛夜市？黃仁勳說，非常期待，但是真的沒有時間。他表示，自己已經出來3個禮拜了，該回家了，「我很想念我的小狗」，不過他隨後也說，「我很快就會再回來」。

更多鏡週刊報導

黃仁勳今訪台積電台南三奈米廠 明北上同框張忠謀

黃仁勳晉見查爾斯三世！ 國王開口「第一句話」讓他嚇一跳

有片／小貨車疑側門沒關緊「雞蛋滑落掉滿地」！ 北車馬路外遭「蛋洗」畫面曝