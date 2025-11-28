黃仁勳快閃訪台 張忠謀健康、AI新競局全講了

黃仁勳證實張忠謀的狀態非常好。（本刊資料照）

輝達創辦人黃仁勳表示，自己在昨天下午已經探望台積電創辦人張忠謀，並且證實張忠謀的狀態很棒。對於Google的TPU效能受到好評，黃仁勳也信心滿滿的說，這個市場非常大，輝達的GPU和平台是極具通用性的，也是全球唯一能運用在所有AI模型的系統，地位非常穩固且特殊。

輝達創辦人黃仁勳表示，「昨天下午已經探望台積電創辦人張忠謀，他的狀態很棒！」在探望過張忠謀後，晚上並與廣達董事長林百里共進晚餐。對於谷歌推出推出Gemini 3採用自行開發的張量伺服器(TPU)，是否會對輝達的AI晶片帶來衝擊，黃仁勳則回應，這個市場非常大，成長也非常快，產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

廣告 廣告

黃仁勳指出，ASIC（特殊應用晶片）當然有他的位置，但輝達的GPU和平台(NVlink與CUDA)是極具通用性的，可以在每個雲端運作，也可以運行世界上任何一個AI模型，是全球唯一能運行在所有AI模型的系統，所以無論你有什麼需求，輝達都能幫到你。

黃仁勳對自家GPU產品非常有信心，他強調，輝達的地位非常穩固並且特殊，但他也表示，我們每天都必須非常努力。黃仁勳也透露他今天就會離開台灣。

更多鏡週刊報導

鴻海耗資近百萬打造室內聖誕樹 9米高寫下內科最高紀錄

台新新光金控晚間重訊 前10月獲益縮水51.3億元

鴻海感恩節來去野餐 劉揚偉現身俏皮自拍