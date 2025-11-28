黃仁勳快閃離台 談羅唯仁案：台積電不是只靠一個人

看台積電洩密案！ 黃仁勳：有信心台積保護輝達資訊。資料照



台積電2奈米人人想搶，台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，台積電大客戶之一、輝達執行長黃仁勳今天受訪表示，台積電技術涉及非常多層面，台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，他不會為此擔憂。今年5度訪台後，黃仁勳也預告，明年1月將回來台灣慶祝農曆新年。

黃仁勳昨天抵台陸續會面台積電創辦人張忠謀，廣達董事長林百里。也終於到夜市促進台灣經濟。

近期市場聚焦台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾涉及洩密，黃仁勳說，不清楚這件事具體細節，不過，台積電不是只靠一個人，台積電的文化和技術都非常複雜。而且台積電在保護輝達敏感資訊方面做得非常好，沒有過任何擔憂。

至於輝達如何保護公司的敏感資訊，黃仁勳強調，涉及非常多不同的晶片，不只是GPU而已，所有技術都必須整合在一起才能成功，輝達是花了33年才走到這一步。

