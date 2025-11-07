「黃仁勳快閃」來台為台積電！ 將出席運動會同框張忠謀

輝達執行長黃仁勳來台，今天(7號)下午搭私人飛機抵達台南，參訪台積電三奈米廠（圖／TVBS）

輝達執行長黃仁勳今日快閃訪台，於下午2點30分搭乘私人飛機抵達台南，隨即前往參訪台積電三奈米廠。黃仁勳親口證實將出席明日台積電運動會，並與台積電創辦人張忠謀同框，此舉引起全球矚目。此次來台時間僅一天半，行程緊湊，他表示無暇逛夜市，也沒有計畫與台北市長蔣萬安會面。黃仁勳此行主要目的是為了鼓勵台積電夥伴，並參觀最新製程技術。

黃仁勳一下飛機便以親切態度向現場民眾問好。他表示：「生意很好，所以我回來，要鼓勵我們台積電的朋友，要加油加油，我會在台南待5個小時，然後短暫留在台北幾小時。」雖然行程原本保密，但黃仁勳大方承認將參加台積電運動會，他表示很高興能來台，但這次因已在外跑行程三周，想回家看小狗，所以沒時間逛夜市。

黃仁勳也親口證實明天(8號)要參加台積電運動會，將和張忠謀同框（圖／TVBS）

關於在台北建立據點的計畫，黃仁勳表示希望能解決土地問題，在台北建一個漂亮大樓，但這次沒有安排與蔣萬安見面，因為他要專注於參觀台積電廠及參加運動會。抵達台南後，黃仁勳隨即驅車前往台積電三奈米廠，坐在車內與沿路民眾熱情揮手致意。

不少人早早就到南科卡位，就是希望可以親眼見到黃仁勳。（圖／TVBS）

許多民眾早早就在南科卡位，希望能親眼見到黃仁勳。一位民眾分享：「第一次看到本人，蠻新奇的，剛剛看到直播，在機場有幫民眾簽名，應該是去機場會比較值得。」這是黃仁勳今年第4度來台，雖然停留時間短暫，但行程豐富，除了參訪台積電三奈米廠外，明日還將出席台積電運動會，與張忠謀同框的畫面備受期待，已成為全球科技界關注的焦點。

