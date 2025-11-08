黃仁勳快閃22小時 台南看三奈米、台積運動會後中午離台
〔記者陳逸寬／桃園機場報導〕輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨(7日)下午搭乘私人專機飛抵台南，直奔台積電位於南科的三奈米產線參訪；今(8日)上午，他再以貴賓身份出席台積電年度運動會，致詞表達對合作夥伴的肯定。活動結束後，他隨即啟程前往桃園機場搭乘私人飛機離台，完成這趟22小時的旋風式訪台行程。黃仁勳在訪台期間透露，他已經連續出差三個禮拜，因此這次行程結束後希望能快點回家休息；他也表示，農曆新年期間將再度訪台。
台南首站 直赴台積三奈米廠
黃仁勳昨日下午抵達台南機場後，隨即前往台積電南科18廠參觀三奈米製程產線，由台積電高層親自接待，顯示合作關係高度重視。他表示，此行主要是為了「鼓勵台積電的朋友們」，強調隨著 AI 晶片需求持續強勁，三奈米製程擴產刻不容緩。黃仁勳在廠區中也親切與員工互動，展現親民作風。
台積電運動會 現身致詞力挺
今早在新竹縣立體育場舉行的台積電年度運動會，黃仁勳以特邀貴賓身分出席並致詞。他在台上表示：「輝達與台積電是一家人，沒有台積電，就沒有輝達。」這番話立刻引發現場熱烈掌聲，也成為媒體焦點。
快閃離台 22小時行程畫下句點
結束運動會後，黃仁勳馬不停蹄趕往桃園機場，隨後搭乘環宇商務中心專車直達機坪，登上私人飛機離台。這趟行程從抵台到離境，僅約22小時，堪稱「快閃」訪台。
儘管停留時間短暫，黃仁勳此行仍象徵輝達與台積電合作關係的緊密，也再次突顯台灣在全球 AI 晶片供應鏈中的關鍵地位。
