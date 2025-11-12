黃仁勳怒吼！產能不斷擴充 專家曝台積電6兆產值背後「1致命危機」
財經中心／師瑞德報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風來台，除現身台積電運動會致意，並直言「AI將影響每個國家、每家公司與每個人，是至今最重要的技術」，同時當面向台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。產業界解讀，這不只是場面話，而是全球「晶片荒」升級的強烈訊號：需求在飆，產能正全力擴，但人力缺口可能成為下一個硬煞車。
台灣在設計與製造兩端角色重要
台灣在這波AI與高效能運算（HPC）浪潮中仍扮演核心樞紐。依工研院預估，2025年全球半導體市場規模可達7,009億美元、年增11.2%；台灣半導體產值在AI應用推動下，製造與封測產能利用率續升，全年產值上看新台幣6兆3,313億元、年增19.1%，動能強勁。與此同時，國際半導體IP龍頭Arm國際事業群總裁德魯・亨利（Drew Henry）11月5日訪台時也點名，台積電、聯發科是Arm生態系中最關鍵的兩大合作夥伴，凸顯台灣在設計與製造兩端的不可取代性。
AI需求發燙，亞馬遜、Google、微軟、蘋果等雲端與裝置巨頭近年無不加碼自研晶片。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，晶片已是21世紀的「新石油」，驅動AI、5G、量子計算乃至先進軍事科技的底層能源，「而台灣製造的尖端晶片，是全球供應鏈難以替代的要角」。她並指出，台積電在先進製程持續領先，2奈米首批量產基地預計於2025年下半年由新竹寶山與高雄廠區領銜，2026年月產能目標自2025年的4至5萬片拉升至10萬片，供應鏈與在地人才需求都將同步擴張。
快把工程師、製程與良率團隊補齊
不過，榮景背後的隱憂也浮現。《科技島》執行長王志堅提醒，硬體建廠如火如荼，但若「沒有足夠人力開出產能」，擴張效益將被侵蝕；一旦人才、製程經驗與設備整合能力接不上節奏，恐拖累資本報酬率，甚至在局部環節出現泡沫化風險。他直言，現在最需要的不是再多一座廠，而是更快把工程師、製程與良率團隊補齊，並把新世代工程人力的學用接軌速度大幅加快。
從勞動市場數據看出趨勢端倪。1111人力銀行總經理張篆楷表示，半導體職缺近年因AI熱潮而大幅增加，需求高度集中在新竹、台南與高雄等園區；以薪資觀察，碩士畢業工程師入行1年平均月薪約57,600元，3至5年約65,300元，5年以上約73,000元，另有分紅與年終等變動報酬。然而「區域集中＋技術門檻高」造成結構性缺工，若企業只靠加薪搶人、而忽略系統性的職場培訓與產學合作，「擴產就會面臨『資本充裕、人才短缺』的壓力」。
業界共識正逐步形成：產能擴張與人才擴編必須同步。短期可從「快速培訓、良率共學、跨廠區輪調」著手，拉高新進工程師上手速度；中期則須擴大與大學、技職體系的聯合計畫，將製程、設備、材料與自動化課程深度內嵌校園；長期更須結合地方政府與園區，改善居住、通勤、托育等生活配套，讓人留得下、留得久。當AI帶來超級循環，誰能把「人」與「產」一起補上，誰就能把晶片的「黃金期」延長為「結構性優勢」。
