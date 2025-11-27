黃仁勳悄悄現蹤台北有機會見面？蔣萬安這麼說

蔣萬安表示，市府一直與輝達保持聯繫。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達執行長黃仁勳近日被發現偕妻女出沒台北市街頭。台北市長蔣萬安今(27日)被問到是否有機會與黃見面？蔣萬安回應，從媒體報導看來是私人行程，但市府有一直與輝達保持聯繫。

有民眾目擊黃仁勳再度來台，現身台北四平街買蜜餞，並到他喜歡的花娘小館用餐，也前往大直探望台積電創辦人張忠謀，目前正值美國感恩節假期，據了解，黃仁勳此行為私人行程，目前尚未有公開行程安排。

蔣萬安受訪表示，有看到黃仁勳來台的相關報導，看起來是私人行程，不過市府有一直與輝達保持暢通溝通管道，前兩天也與黃仁勳通過電子郵件。

媒體也關注投資計畫書送審進度，蔣萬安回應，先前輝達全球不動產副總裁艾克曼(Scott Ekman)有說會盡快送來，不過目前還沒有收到，應該還需要一些時間；市府收到之後，會加快相關審查流程，農曆年前簽約仍是目標。

