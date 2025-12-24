「黃仁勳愛吃的麻辣鍋」正式登台！排隊5小時也要吃 重本空運鍋底醬料

生活中心／賴俊佑報導

被封為成都最強麻辣鍋的「馮校長老火鍋」，台灣首店插旗台北東區。(圖／馮校長老火鍋提供）

黃仁勳美食地圖再+1！被封為成都最強麻辣鍋的「馮校長老火鍋」，創下「日均翻桌15輪、候位5小時」排隊盛況，連AI教父黃仁勳都曾親臨品嘗，台灣首店進駐台北東區，1月3日正式開幕，不僅將最正統的經典大紅鍋湯底原汁原味空運來台，還提供手工紅寶石鴨血、大刀腰片、限量台灣牛肉等品項，詳細開幕資訊、必點菜色、優惠一次看。

AI教父黃仁勳曾造訪矽谷店。(圖／馮校長老火鍋提供）

成都最強麻辣鍋「馮校長老火鍋」正式登台

來自成都的麻辣火鍋品牌「馮校長老火鍋」，由創辦人馮明強一手打造，2023年開設首店後，短短半年快速拓展超過50間分店，如今門店總數已經突破400間，包括美國、新加坡等地亦有海外分店，連AI教父黃仁勳都曾親臨品嚐，讓馮校長老火鍋被封為「黃仁勳也愛吃的成都麻辣鍋」。

「經典大紅鍋」麻而不燥。(圖／馮校長老火鍋提供）

馮校長老火鍋牛肉使用台灣牛。(圖／馮校長老火鍋提供）

「經典大紅鍋」麻而不燥 肉類必點台灣牛脆胸、牛上腦

台灣首店歷經超過半年的籌備，更不惜重本每週將「經典大紅鍋」的夢幻鍋底及靈魂紅油空運直送來台，「經典大紅鍋」以麻而不燥、辣而不嗆的風味著稱，

美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法，嚴選特定牛油、郫縣豆瓣醬、朝天椒、二荊條、漢源花椒等多種辛香料熬製而成，店內還提供「菌菇湯」及「三鮮湯」可選擇。

菜品部分，台灣首店攜手台灣在地合作夥伴，供應「手工紅寶石鴨血」、「大刀腰片」、「菊花郡肝」等特色菜品，還有使用台灣牛的「台灣牛脆胸」、「台灣牛吊龍」、「台灣牛上腦」、「台灣牛五花腩」、「秘製香菜牛肉」等肉品，台灣首店也供應「手工蝦滑」、「手工香菜丸子」、「手工荸薺丸子」、「手作魚籽豆花」、「八秒馬鈴薯絲」、「鹿港砂蝦丸」、「鹿港劍蝦丸」、「南門手工蛋餃」等火鍋配料。

九宮格內含小份手工荸薺肉丸、手工蝦滑、魚籽豆花、脆管、鴨腸、毛肚、白千層、嫩豬肉、菊花郡肝。(圖／馮校長老火鍋提供）

成都火鍋這樣吃 菜品沾油碟、乾碟

不同於台式麻辣鍋，成都老火鍋文化喜以「油碟」作為沾料，以個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，再加入香油調配而成，可降辣解燥，台灣首店將油碟專用「香油」空運來台，另外特製「乾碟」由特製辣椒粉、白芝麻、甘甜砂糖、花生粉、現磨花椒粉等多種配方，依照獨家比例調配而成，辣中帶堅果香，口齒留芳。

馮校長老火鍋台灣首店歡慶開幕，1月3日至1月16日期間，凡到店消費鴛鴦鍋，白鍋即可免費升級「蟲草菌菇組」，內含蟲草花、雞油菌、鹿茸菌等嚴選食材；馮校長老火鍋預計將在2026年開設2間分店。

孫麵店蔥油拌麵。(圖／記者賴俊佑攝影）

孫麵店炸醬麵。(圖／記者賴俊佑攝影）

傳奇私廚喜相逢全新品牌 主打2麵食

被譽為「台北最難訂私廚」的喜相逢麵館，吸引許多政商名流造訪，AI教父黃仁勳、廣達集團創辦人林百里都曾是座上賓，喜相逢創辦人孫必成(孫哥)的全新品牌「孫麵店 Sun Bros Noodles」進駐新光三越A11 B2美食街。



蔥油拌麵採用義大利純橄欖油，與新鮮蔥白慢煉而出的蔥油，溫柔地覆在每日手工現做的Q彈麵條上，香氣純淨、層次輕盈，入口後留下耐人回味的香韻，套餐搭配的煙燻黃金蛋與蝦仁酸辣湯；炸醬麵濃郁肉醬與細緻拌料交織，搭配五種配料，每一口都像是熟悉家常滋味的升級版，套餐附上的蛤蠣湯則以海味的清甜，為整體增添清爽的尾韻。

除了麵食套餐，還有9款孫哥精心研製風味小菜，首推涼拌秋木耳與涼拌白玉苦瓜，木耳爽脆、酸度乾淨明亮，白玉苦瓜則以溫和的苦與柔甜交錯，紹興醉雞腿以紹興酒浸潤雞腿，使肉質細嫩、酒香溫雅，是深受喜相逢老客人喜愛的招牌涼菜，其他推薦包括麻辣素雞、蒜炒四季豆、煙燻黃金蛋、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲與麻辣花生等。

