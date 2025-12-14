黃仁勳愛店「你也能吃」 私廚「喜相逢」百貨美食街開麵店

近期，多家知名私廚餐廳紛紛推出平價化的新品牌，讓消費者不必再花費數千元甚至上萬元，就能品嘗私廚料理的美味。其中包括台積電執行長黃仁勳在台灣愛吃的「喜相逢」推出的「孫麵店」，進駐信義新光三越A11；以及被稱為台北三大私廚之一的徐家私廚所推出的「丸麵舖」，主打百元價格的四醬麵。這些私廚餐廳轉型為平價品牌，打破了以往私廚料理高不可攀的形象，讓更多民眾有機會體驗。



「喜相逢麵館」是黃仁勳愛店之一，其全新品牌「孫麵店」進駐信義新光三越A11，提供平價的美食選擇。孫麵店的炸醬麵加入蛋絲、豆芽菜、黑木耳等五種配料，彈牙的麵條搭配濃郁醬料，深受顧客喜愛。此外，還有吸滿醬汁的蔥油拌麵，加上流心的煙燻黃金蛋，再配上一碗內有新鮮蝦子的酸辣湯，讓人食慾大開。孫麵店將於12月17日先開放親友團試營運，並於明年1月4日正式開幕。



對於私廚餐廳推出平價品牌，許多民眾表示歡迎。有民眾表示會想嘗試看看，因為平常私廚算是高價位的，以比較平價的方式推出，應該會讓更多人想嘗試。另一位民眾認為，平民化的價格接受度會比較高，320元的價格可以去嘗試看看，但如果實際體驗不好，可能還會再考慮。

除了「喜相逢」之外，黃仁勳喜愛的另一家私廚餐廳「春韭」也擴大展店。春韭的招牌菜「黃金雞湯」是用五隻全雞熬煮15個小時製成，連黃仁勳也讚不絕口。目前春韭除了台北兩家分店外，也在台中展店。私廚餐廳經理Keira表示，推出新品牌主要是因為他們很喜歡台菜，希望在台菜的根基上融合自己的發想，讓台菜呈現更多元的風貌。



被稱為台北三大私廚之一的徐家私廚同樣推出全新品牌「丸麵舖」，不需要熟人引路就能進入，任何人都能享用，其中四醬麵僅需百元。餐飲品牌顧問侯升偉表示，神秘高不可攀的私廚推出比較親民版的品牌與門市，目的是為了讓自己的品牌擴充與延伸，下一步很有可能就是推出乾麵以及冷凍食品。

現在，越來越多私廚餐廳主打平民化，推出2.0品牌或擴大市場，搶攻更廣大的消費商機。這股平價私廚風潮，正在改變台灣的餐飲市場生態。

