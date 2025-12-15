黃仁勳愛店！台北最難訂私廚「喜相逢」轉戰百貨 賣2麵食套餐

生活中心／賴俊佑報導

喜相逢麵館創辦人孫哥回歸初心全新品牌「孫麵店」。(圖／記者賴俊佑攝影）

被譽為「台北最難訂私廚」的喜相逢麵館，吸引許多政商名流造訪，包括AI教父黃仁勳、廣達集團創辦人林百里都曾是座上賓，不過喜相逢麵館只接待熟客，而喜相逢創辦人孫必成(孫哥)的全新品牌「孫麵店 Sun Bros Noodles」進駐新光三越A11 B2美食街，12月17日正式開幕，只賣蔥油拌麵、炸醬麵2款麵食套餐，看似簡單卻蘊含深厚功夫，不用熟人帶路，也能吃到傳奇美味。

東湖傳奇私廚喜相逢 黃仁勳、林百里曾是座上賓

廣告 廣告

位於台北東湖的喜相逢麵館創立於2014年，最初以平價美味的麵食與小菜聞名，後續轉型為「無菜單私廚」，以一人3500元的價格提供精緻料理，憑藉著獨特的風味與神祕感，迅速在美食圈打響名號，黃仁勳、林百里等科技界大佬都曾是座上賓，讓喜相逢麵館增添傳奇色彩，訂位難度也越來越高。

孫麵店進駐百貨美食街，不用熟人帶路也能品嘗傳奇美味。(圖／記者賴俊佑攝影）

回歸初衷！喜相逢創辦人新品牌進駐百貨

孫必成(孫哥)接受媒體訪問表示，1年多前收到新光三越的展店邀約，因誠意十足且有心，所以很快就答應邀約，並決定從這個新品牌回歸初心，販售喜相逢麵館初期菜單蔥油拌麵和炸醬麵，「希望來店的人，都能在這裡嚐到一份純粹的感動。不靠浮誇技法、也不靠堆疊噱頭，而是用真實時間、細緻工序與誠意累積出的味道。」

孫哥表示自己對廚藝相當有天分，任何中式料理只要品嘗一次就能還原甚至超越，多年來也維持不喝酒的習慣，就怕酒精飲想味覺判斷，另外孫哥表示喜相逢麵館並沒有結束營業，而是不對外接客、只接熟客，新品牌明年也將持續展店，成為民眾品嘗喜相逢10年廚藝的最快速方式。

蔥油拌麵套餐搭配煙燻黃金蛋與蝦仁酸辣湯。(圖／記者賴俊佑攝影）

炸醬麵套餐附上5款配料和蛤蠣湯。(圖／記者賴俊佑攝影）

除了麵食套餐，還有9款孫哥精心研製風味小菜。(圖／記者賴俊佑攝影）

主打2麵食套餐！搭配湯品售價320元

蔥油拌麵採用義大利純橄欖油，與新鮮蔥白慢煉而出的蔥油，溫柔地覆在每日手工現做的Q彈麵條上，香氣純淨、層次輕盈，入口後留下耐人回味的香韻，套餐搭配的煙燻黃金蛋與蝦仁酸辣湯；炸醬麵濃郁肉醬與細緻拌料交織，搭配五種配料，每一口都像是熟悉家常滋味的升級版，套餐附上的蛤蠣湯則以海味的清甜，為整體增添清爽的尾韻；兩款套餐售價皆為320元。

除了麵食套餐，還有9款孫哥精心研製風味小菜，首推涼拌秋木耳與涼拌白玉苦瓜，木耳爽脆、酸度乾淨明亮，白玉苦瓜則以溫和的苦與柔甜交錯，紹興醉雞腿以紹興酒浸潤雞腿，使肉質細嫩、酒香溫雅，是深受喜相逢老客人喜愛的招牌涼菜，其他推薦包括麻辣素雞、蒜炒四季豆、煙燻黃金蛋、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲與麻辣花生等，小菜售價80元至90元，三種小菜組合售價100元，紹興醉雞腿售價190元。

此外，還有被許多喜相逢老顧客封為「台北最好吃辣椒醬」的孫辣椒醬，以大辣椒、朝天椒與鬼椒三者層層堆疊出的香辣深度，大辣椒帶來溫和椒香、朝天椒帶出鮮辣明亮，而鬼椒則以震懾味蕾的尾韻畫下句點，以往只能在喜相逢麵館品嘗，新品牌孫麵店也將推出外帶孫辣椒醬，售價尚未確定，販售資訊待店家公布。

更多三立新聞網報導

UG全台破50家！明年開賣「U.U」娃娃、攻海外市場

驚！草莓果乾藏「整隻蟲」 好市多緊急抽樣檢測

家樂福「冷凍水餃、餅乾買1送1」！ 全聯、愛買巧克力優惠快搶

4大超商雙12優惠「咖啡買12送12、霜淇淋買1送1」

