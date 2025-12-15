黃仁勳愛店「最難訂私廚」插旗信義區 菜單搶先曝

有「全台最難訂私廚」之稱的台北市喜相逢麵館，原址今年10月底結束營業，業者進駐信義區新光三越A11開設新店「孫麵店」，昨（14）日搶先讓親友試吃，本周三（17日）就會正式開始試營運，菜單包括2種麵條、2種湯品，還有多款小菜可以挑選。

喜相逢麵館的新店面名為「孫麵店」，位置就在新光三越A11地下2樓，昨日店面已亮燈，搶先提供親朋好友們試吃，並將在本周三起開始試營運，正式開幕的日子則是明年1月4日。

搶先吃到的民眾分享，孫麵店的主食有細麵條的蔥油拌麵與寬麵條的炸醬麵，湯品有蝦仁酸辣湯及蛤蠣雞湯，小菜也有麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲、白玉苦瓜、雲耳等可以選擇，套餐價格則是320元。

價格曝光後已在社群網路上引起討論，不少網友傻眼說「一碗麵加一碗湯就要320元，也太貴」、「不知道現在開不開發票，呵呵」、「這價格感覺跟鼎泰豐差不多，品牌知名度就不一樣了」，但也有人力挺喊「義大利麵就橄欖油加蒜頭，一份破300還不是一堆人吃」、「百貨公司裡面這價格不算特別貴吧」、「吃過的人才知道，可以用這價格吃到老闆的麵根本超幸福好嗎」。

原本名氣就不小的喜相逢麵館，因輝達執行長黃仁勳登門消費再度爆紅，價格也水漲船高，每人單價從3500元漲至7000元，但想吃還是訂不到位置，在新光三越分店店長多次勸說下，業者才終於點頭進駐。

