黃仁勳愛店「馮校長老火鍋」插旗台北，憑什麼3年內開了400間店？

黃仁勳愛店全台首間「馮校長老火鍋」將於1月3日正式開幕，首店進駐台北東區商圈，將成都排隊名店風味引進台灣市場。

馮校長老火鍋首店於2023年3月在四川成都創立，創立初期便在成都火鍋一條街的太古里爆紅，曾創下日均翻桌15輪、候位5小時的紀錄。目前在全球已有超過400家門店，版圖橫跨中國各省及新加坡、美國矽谷，連AI教父黃仁勳也曾前往用餐。該品牌由從事餐飲十餘年的馮明強打造，主打濃厚牛油香氣與正宗風味。

AI教父黃仁勳造訪馮校長老火鍋矽谷分店。業者提供

針對台灣首店，為了重現道地風味，台灣店每週將經典大紅鍋的鍋底及紅油空運直送，招牌菜品則包含由傳統工法製作的「手工紅寶石鴨血」、展現精湛刀工的「大刀腰片」，以及入鍋燙煮後會如花朵般綻放的「菊花郡肝」。此外，店內也提供台灣牛脆胸、台灣牛吊龍等限量本土肉品，並供應空運來台的專用香油油碟與特製乾碟，讓消費者體驗最正統的用餐形式，平均客單價約1000元上下。

為何這個成立不到三年的新品牌能在中國爆紅並迅速擴張？台灣總代理馮校長老火鍋的負責人劉至軒指出，首先是特色菜品研發，例如香菜牛肉等，利用美團、大眾點評和短影音切中年輕消費市場，其次是加盟模式與標準化的流程管理，馮校長大多採加盟模式，在擁有約100間店的廣東，就有分省代理、市代理，總部提供完整原物料供應鏈，例如鴨血、鍋底等配料都是由代工廠發送至全國門市，店內使用的桌子和板凳也是總部統一配置。

川式火鍋在台灣市場有多大？業者觀察，川味餐飲在台灣市場的熱度正不斷攀升，近幾年像是四川的麻辣特色小吃缽缽雞、串串鍋、酸辣粉等相繼在台灣展店，馮校長也計畫於三年內在台開出六家分店。