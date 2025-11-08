黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲

輝達執行長黃仁勳（右）今日以神秘嘉賓的身份現身台積電運動會。

台積電今日舉行運動會，台積電大客戶、輝達執行長黃仁勳開場致詞時表示，如果沒有台積電，就沒有今天的輝達，同時直言台積電員工是台灣和世界的驕傲。

「我的台積電好朋友，你好！」輝達執行長黃仁勳今日出席台積電運動會，身著與台積電管理層、員工同款的polo衫現身，致詞時用中文喊：「誰愛台積？」台下大聲回應：「我愛台積！」這時黃仁勳興奮大喊：「我也愛台積！」並偷偷透露，是台積電董事長魏哲家叫他講中文。

黃仁勳用著不太流暢地中文感性地說：「輝達與台積電合作三十年，我也是你們的家人。」同時直言：「沒有台積電，就沒有今天的輝達。」他回憶，三十年前輝達、台積電都是小公司，「沒有今天這麼大、這麼好、這麼強」，他大喊：「你們是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」他也向台積電員工表示，「我知道你們幫我很多，我想跟你們說聲謝謝。」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框

輝達生意太好所以來幫台積電加油 黃仁勳現身台南稱：很想去夜市但沒時間

台南囝仔回來了！黃仁勳專機將降落台南 參觀台積電三奈米廠