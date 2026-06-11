黃仁勳憶10歲哥帶他勇闖美國 笑曝追妻台詞：想看我的功課嗎？

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受美國前國務卿、現任史丹佛大學胡佛研究所所長萊斯（Condoleezza Rice）專訪，對談中他回顧自己從9歲移民美國、求學創業等歷程。談到一路走來的人生故事，黃仁勳感性表示，自己的成功是一連串極低機率事件所累積的結果，而美國則提供了讓夢想得以實現的環境與機會，「我就是美國夢的體現。」

9歲移民展開人生轉折 回憶哥哥真的了不起

此次專訪是胡佛研究所為迎接美國建國250週年所規劃的《唯有在美國（Only In America）》系列訪談之一，由萊斯主持。

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談及成長背景，黃仁勳回憶，自己出生於台灣，5歲時因父親的工作全家搬往泰國生活。然而後來泰國爆發政變，父母擔心局勢動盪，決定將10歲的哥哥與9歲的他送往美國投靠親戚。

當時兄弟倆必須自行搭機跨越半個地球，途中還得轉機。他感慨表示，「你能想像一個10歲的孩子帶著9歲的弟弟，從泰國飛到美國，還要在陌生機場完成轉機嗎？」黃仁勳坦言，自己當時幾乎只是一路跟著哥哥走，而哥哥獨自完成所有安排，至今仍讓他感到不可思議，「我哥哥真的非常了不起，令人敬佩。」

初識美國文化 麥當勞像一艘太空船

黃仁勳表示，初到美國時，一切都讓他感到新鮮又震撼。無論是鋪滿地毯的房子、早餐穀片、美國電視節目，甚至士力架巧克力（Snickers）與街上的汽車，都讓他留下深刻印象。

隨後兄弟倆被送往肯塔基州一所寄宿學校就讀。雖然身處1970年代的美國南方，作為少數亞裔學生難免遭遇文化差異與偏見，但他依舊積極融入當地生活，加入游泳隊與足球隊，逐漸建立自信。

黃仁勳提到，當時教練帶隊第一次到麥當勞，讓他大開眼界。他笑說，覺得麥當勞就像一艘太空船，發光的菜單與現代化設計令他印象深刻。

用統計學追到妻子 半工半讀完成史丹佛學位

黃仁勳後來進入奧勒岡州立大學（Oregon State University）就讀電機工程。他笑稱，當年系上約250名男學生中僅有3位女生，而未來的妻子Lori正是其中之一。

為了增加認識對方的機會，他甚至運用統計分析與策略安排課程，希望能與Lori分到同一堂實驗課。他笑說，自己當時最厲害的搭訕台詞就是：「妳想看我的功課嗎？」

畢業後，黃仁勳進入超微（AMD）工作，並獲公司一項計畫，贊助前往史丹佛大學（Stanford University）攻讀碩士學位。他透露，自己當時一邊工作、一邊結婚生子，同時還投入創業，因此花了8年才完成學位，自嘲可能是史丹佛讀最久的學生之一。

談AI未來發展 鼓勵回到第一原理思考

關於AI快速發展，外界擔憂可能取代人類工作的議題，黃仁勳認為，面對充滿變化與不確定性的未來，最重要的是回到「第一原理」思考問題。

他表示，科技會不斷演進，但各行各業的核心使命不會改變。例如醫療的本質是照顧病人，工程的目的是解決問題，而AI只是提升效率與能力的工具，而非取代人類價值的存在。

黃仁勳形容自己對AI抱持「謹慎樂觀」態度。他認為，AI將成為未來社會與產業最重要的基礎，但技術發展的同時，也必須確保AI能夠如預期般安全、可靠地運作。

他強調，正如人們期待汽車能安全行駛，AI也必須具備高度準確性與穩定性，避免產生錯誤資訊或誤導性結果。唯有如此，AI才能在醫療、製造、科學研究及國防等領域真正發揮價值，推動新一波工業革命。

美國提供順風環境 黃仁勳：我就是美國夢的體現

訪談最後，黃仁勳指出，美國健全的法治、自由市場及開放的創業文化，讓創新者能夠專注追求理想，且非受到過多限制，從各種方面來看，輝達是一個「唯有在美國」的故事，因為這些環境，提供了許多機會。

他知道身為移民者，每一次機會都來之不易，因此始終保持努力工作與不斷學習的態度。他表示，「我就是美國夢的體現。」

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