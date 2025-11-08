黃仁勳所到之處粉絲瘋狂 他親曝來台與魏哲家談了何事
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。
輝達執行長黃仁勳今日擔任台積電運動會的神秘嘉賓，他離場時台積電同仁大陣仗包圍直喊「簽名！」黃仁勳也來者不拒，相當寵粉。他受訪時直言，能參與台積電運動會非常榮幸。
他感性地強調：「NVIDIA 和台積電，我們就是一家人。我一直以來都覺得台積電是我的家人，能被納入如此特別的日子，讓我感到非常榮幸。」
當媒體詢問黃仁勳這次來台與台積電聊了什麼，魏哲家表示，黃仁勳來就是為了「想要更多晶片」，黃仁勳則在一旁大讚台積電「晶圓供應方面做得非常好」，至於黃仁勳需要多少晶片，魏哲家笑回：「這是機密。」
黃仁勳進一步說明，AI產業成長非常強勁，且每月都在進步。他與魏哲家主要針對產業強大的需求進行溝通，這次會面並未談及價格問題。
他也表示，輝達產品線已不只有AI晶片，黃仁勳說：「NVIDIA不只做 GPU，也做CPU、交換器、連接器等，有很多東西都和最新的 Blackwell 晶片連結。」他也透露公司正在為下一代晶片Rubin積極努力。他強調，正是因為與台積電的緊密合作，才能滿足這些龐大且多樣化的需求。
對於當前產業關心的記憶體短缺問題，黃仁勳表示，在快速成長期出現短缺是必然的現象。但他對供應鏈表示信心，提到目前有三大記憶體製造商：三星（Samsung）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix），他們都很努力在擴大產能，以滿足 NVIDIA 的需求。對於供應商是否會漲價，他則表示：「由他們來決定如何經營他們的業務」。
由於這趟行程已經在外長達三週，黃仁勳在受訪後即將前往機場返美。針對今日台積電創辦人張忠謀因身體微恙臨時缺席，他表示會先與張忠謀聯絡，看看他的情況如何，兩人好交情不言而喻。
通通有！每人獎金2.5萬元 台積電豪擲18.75億元大紅包
黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
