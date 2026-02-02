黃仁勳才剛去過！「嘉佩樂酒店」違規了 檢出竹笙重金屬超標

記者鄭玉如／台北報導

臺北市衛生局年前抽驗181件年節食品，發現20件不合格，包括台北嘉佩樂酒店竹笙檢出重金屬鎘超標，以及上海鄉村、雅苑開洋檢出漂白劑，違規產品已下架。（圖／北市衛生局提供）

農曆春節將至，臺北市衛生局於年前至臺北市賣場、傳統市場、餐飲店、食品行等地點，進行年節食品抽驗，包括花椒、竹笙、菇類等共計181件，其中20件產品不符規定。而輝達執行長黃仁勳剛造訪的北市嘉佩樂酒店也違規，還有上海鄉村、雅苑粵菜港式茶飲，都有產品被檢出重金屬、漂白劑不合格，已令販售場所下架違規產品。

臺北市衛生局抽驗花椒、竹笙、菇類、米濕製品、白木耳、花生製品、金針、烘焙食品、生鮮蔬果、堅果加工、即食豆製品、生鮮肉品及其加工品、生鮮水產及其加工品等計181件，其中20件產品不符規定，含17件品質檢驗不符規定及3件標示不符規定，重點檢驗項目包括防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥等。

其中，台北嘉佩樂酒店抽驗到的「竹笙」，檢出重金屬鎘4mg/kg（標準：2mg/kg以下），來源廠商是新北市的成豐行，已令販售場所下架違規產品，並移請新北市衛生局依違反食安法規定限期改正，若屆期不改正，可處新臺幣3萬至300萬以下罰鍰。

另外，上海鄉村天母別館抽驗到的「開洋（蝦米干）」，檢出漂白劑二氧化硫0.22g/kg（標準：0.10g/kg以下）；雅苑粵菜港式茶飲抽驗到的「開洋（蝦米）」，檢出漂白劑二氧化硫0.20g/kg（標準：0.10 g/kg以下），來源廠商都是宏濱國際貿易有限公司。目前已令販售場所下架違規產品，無法提供詳細產品來源，依違反食品安全衛生管理法，處分業者新臺幣3萬元罰鍰。

臺北市衛生局表示，針對不符規定的產品，皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，另外，來源屬於臺北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

臺北市衛生局也提醒，民眾選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整的產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後也應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆的解凍與冷凍，即食產品則應儘速食用完畢。

