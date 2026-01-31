​黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在​台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳今（2月1日）凌晨3時許發生火災，消防局獲報後立刻到場救援，由於餐廳樓上有長照機構，因此相關單位不敢輕忽，所幸火勢迅速撲滅，未傳出傷亡消息，至於詳細起火原因仍待釐清。

黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」今日凌晨驚傳火警。（圖／翻攝官網）

​台北市消防局清晨3時14分獲報，敦化南路一段7號地下室發生火警，隨即派遣24輛消防車、2輛救護車及72名人員前往搶救。經初步調查，起火點在餐廳地下室廚房，起因疑似為員工未將爐火關閉，導致鍋具內食物燒焦引發火勢。雖燃燒面積僅約1平方公尺，但因地下室通風不良、大量濃煙沿著梯間竄升，且該棟大樓4樓設有兩間長照機構，住有45名長者及多名看護，因此一度產生安全疑慮。

所幸火勢迅速控制住並撲滅，安養中心45名長者都安全無虞，另有3名高樓層住戶則在警消協助下樓避難，至於詳細起火原因仍尚待釐清。

